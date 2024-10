Aston Martin gunt voormalig Red Bull-junior testkans in Abu Dhabi

Jak Crawford is de gelukkige die in december tijdens de young driver test in Abu Dhabi plaats mag nemen in de Aston Martin AMR24. De 19-jarige Amerikaan, die eerder onderdeel was van het opleidingsprogramma van Red Bull, stapt tijdens deze testdag voor jonge coureurs voor het eerst in de bolide die de Britse renstal momenteel inzet in de Formule 1. Tegelijkertijd vindt ook de traditionele Pirelli-bandentest in Abu Dhabi plaats. Het is nog niet duidelijk wie tijdens deze test in actie komt voor Aston Martin, de bekendmaking daarvan volgt op een later moment.

"Ik kijk enorm uit naar de kans om de AMR24 voor het eerst te besturen in Abu Dhabi. Ik heb veel uren doorgebracht in de simulator op de AMR Technology Campus en dat blijf ik doen in de aanloop naar de test om ervoor te zorgen dat ik goed voorbereid ben", zegt Crawford, die eerder dit jaar op de Red Bull Ring al met een AMR22 uit 2022 testte, over zijn testkans in de huidige F1-bolide van Aston Martin. Teambaas Mike Krack is eveneens blij dat hij Crawford een kans kan geven. "Hij heeft in zijn voorgaande tests met ons een hoog niveau van kennis laten zien en ik weet dat hij ter voorbereiding op de test hard zal werken, naast zijn deelname aan de laatste twee ronden van het Formule 2-kampioenschap."

In de Formule 2 bezet Crawford, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de klasse, met nog twee raceweekenden voor de boeg de vijfde plaats in het kampioenschap. Hij komt uit voor DAMS, de formatie waar hij in 2025 opnieuw voor racet in het juniorkampioenschap in het voorportaal van de Formule 1.