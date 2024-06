Voormalig Red Bull-junior maakt eerste F1-meters voor Aston Martin

Aston Martin huurde woensdag de Red Bull Ring om Jak Crawford voor het eerst in een Formule 1-bolide te laten testen. De Amerikaanse Formule 2-coureur klom in de Stiermarker bergen in de AMR22, die in 2022 nog bestuurd werd door Sebastian Vettel en Lance Stroll. Hij werkte in totaal ruim 400 kilometer af op de Red Bull Ring, verdeeld over enkele lange en korte runs. Crawford profiteerde zodoende optimaal van de goede weersomstandigheden in Spielberg voor wat Aston Martin een succesvolle test noemde, waarin de jonge coureur zich snel aanpaste aan de F1-bolide.

Zelf was Crawford dankbaar dat hij de kans kreeg om met een F1-auto van Aston Martin te testen. "Ik wil iedereen bij Aston Martin bedanken die heeft geholpen om dit mogelijk te maken. Mijn eerste dag in een F1-auto was een geweldige ervaring en ik heb van iedere ronde genoten", zei de coureur uit Charlotte, die naast Aston Martin-junior ook Formule 2-coureur is bij DAMS. "Het was een nette en soepele dag zonder problemen en we hebben alles kunnen doen wat we wilden doen. Het hoofddoel was om mij te laten wennen aan de snelheid en alle systemen in de auto. Het was een leerproces en het was totaal anders dan alles waar ik hiervoor in heb gereden, vooral in de snelste gedeelten. Ik denk dat ik me redelijk goed heb aangepast en ik kijk uit naar de volgende."

Crawfords test voor Aston Martin is onderdeel van het opleidingstraject dat hij bij de Britse renstal doorloopt. Sinds het begin van 2024 is hij onderdeel van dit programma, nadat hij eerder tussen 2020 en 2023 lid was van het Red Bull Junior Team. In die hoedanigheid werd het Amerikaanse talent in 2020 tweede in het Duitse Formule 4-kampioenschap, om een jaar later derde te worden in de Euroformula Open. Ook reed Crawford in 2021 en 2022 in de Formule 3, waarna in 2023 promotie naar de Formule 2 volgde. In die klasse stond hij vorig jaar vijf keer op het podium - waaronder één zege - op weg naar de dertiende plaats in de eindstand. In het huidige F2-seizoen heeft Crawford één podiumplek behaald. Met 32 punten staat hij elfde in de tussenstand.