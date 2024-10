De rolverdeling binnen McLaren is al lange tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Het spel kwam op de wagen in Hongarije, waar McLaren Lando Norris een undercut gaf en zich daarmee in de lastige situatie manoeuvreerde dat Norris Oscar Piastri weer voorbij moest laten. Het gebeurde met frisse tegenzin, waarna beide coureurs vrij bleven om te racen. Dat beeld veranderde na de Italiaanse Grand Prix in Monza, waar Piastri buitenom – en op fraaie wijze – aan Norris voorbij ging tijdens de openingsronde en de Brit uiteindelijk dure WK-punten liet liggen met een derde plek. Nadien hebben Zak Brown en Andrea Stella ingegrepen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft de teamleiding laten weten 'de prioriteit voorlopig bij Norris te leggen', waardoor Piastri in een ondersteunende rol kan komen als de situatie daarom vraagt.

'Hoef je je niet aan te houden als het niet in contract staat'

Als tijdens een exclusief interview met Motorsport.com wordt opgemerkt dat Piastri gezien zijn talent eigenlijk geen tweede coureur is, haakt Max Verstappen in: "Nee, absoluut niet. Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren." De gedachten gaan daarbij al snel terug naar de eerste Grand Prix van Singapore die Verstappen zelf reed in 2015, toen er een ferme 'No!' over de boordradio klonk op de vraag of hij teamgenoot Carlos Sainz voorbij wilde laten. Het onderstreept de woorden van Verstappen dat hij zichzelf niet snel in de rol van tweede viool zou schikken.

"Voor mij is het nu natuurlijk makkelijk praten, omdat ik al tien jaar in de Formule 1 zit. Oscar is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 bezig en dan is het altijd wat lastiger om met de vuist op tafel te slaan”, vervolgt Verstappen het gesprek in de Red Bull-hospitality. “Maar hij is gewoon een hele goede Formule 1-coureur die het zeker niet verdient om maar overwinningen of posities op te geven omdat het moet.” Als met een lach wordt opgemerkt dat het allemaal samenhangt met de zogenaamde 'papaya rules', reageert Verstappen: "Tuurlijk, maar als er niets in je contract staat, dan hoef je je daar ook niet per se aan te houden. Maar dat is niet mijn ding. Ik wil alleen maar zeggen dat Oscar een hele goede Formule 1-coureur is die het niet verdient om op de tweede plek te worden gezet."

Heeft McLaren de beste line-up in F1?

In algemene zin heeft McLaren de zaakjes inmiddels wel bijzonder goed voor elkaar. Verstappen heeft vorig jaar al eens laten weten dat McLaren in zijn optiek de beste rijdersbezetting (line-up) in de Formule 1 heeft en die mening is hij nog altijd toegedaan. "Ja, omdat ze ten eerste natuurlijk zeer goed aan elkaar gewaagd zijn en ten tweede omdat ze allebei snel zijn."

Het duo kan inmiddels ook nog eens rekenen op zeer competitief materiaal, hetgeen de progressie van McLaren in het afgelopen anderhalf jaar kenmerkt. "Ze hebben gewoon de juiste mensen aan het werk gezet, mensen die er al waren in het team", reageert Verstappen als de opmars van McLaren ter sprake komt. "Sommige mensen hebben promotie gemaakt binnen het team en als je de juiste mensen op de juiste plek zet, dan kan het hard gaan. De mensen die ze nu hebben, zijn niet ineens allemaal nieuw, behalve Rob Marshall dan. Maar de rest komt van binnenuit. Sommige mensen hebben ze andere rollen gegeven en je ziet hoe snel het dan kan gaan."