Fernando Alonso en Lance Stroll bleven in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten steken op respectievelijk P17 en P19, rond Williams-coureurs Alexander Albon (P18) en Logan Sargeant (P20). Aston Martin introduceerde dit weekend nochtans een upgrade voor de AMR23, met een aangepaste vloer en nieuw bodywork voor de engine cover. In de eerste en enige vrije training op het Circuit of the Americas werden beide Aston Martin-rijders echter gehinderd door problemen met de voorremmen, waardoor kostbare baantijd verloren ging.

“We zouden deze dag helemaal opnieuw moeten doen, te beginnen bij de ochtend”, zei Alonso na de kwalificatie in Austin. “We hadden een vreselijke vrije training. Lance heeft geen enkele serieuze ronde gereden en ik heb slechts zes of zeven kwalificatieronden kunnen rijden met het nieuwe pakket. Daardoor waren er veel vraagtekens over het nieuwe pakket en over hoe om te gaan met de nieuwe auto. Dus we gingen enigszins blind de kwalificatie in en daarvan zien we nu het resultaat. We kunnen er niets meer aan doen. We gebruiken dit weekend ook als een test voor volgend jaar, zelfs als dat pijn doet. Dus we zullen zien wat we kunnen leren in de resterende sessies.”

Ondanks de vroege uitschakeling had Alonso naar eigen zeggen wel een goed gevoel in de AMR23. “Dit was het maximaal haalbare”, vervolgde de tweevoudig wereldkampioen over zijn zeventiende plek. “Mijn ronde was niet ideaal. Het begon al in de outlap. We zaten heel slecht qua verkeer, waardoor ik met nog één seconde marge over de streep kwam. Dus ik begon mijn ronde te dicht achter andere wagens. Dat hielp niet, maar verder voelde de ronde oké aan - al was de snelheid waarschijnlijk nog steeds niet goed genoeg om Q2 te halen. Hopelijk kunnen we ons zaterdag herstellen, want voor de race op zondag zijn we nu enorm beperkt.”

Ook Stroll had een redelijk gevoel in de vernieuwde AMR23. “Ik had niet het idee dat het een slechte sessie was”, sprak de Canadees. “Ik voelde me eigenlijk prima in de wagen. Zelfs na amper te hebben gereden in de vrije training, had ik vrij snel een vertrouwd gevoel achter het stuur. We waren echter gewoon niet snel genoeg. Ik had op meer gehoopt.”

Video: Samenvatting van kwalificatie F1 Austin