Aston Martin Racing is verwikkeld in een hevige strijd in het constructeurskampioenschap en kan nog derde, maar ook vijfde worden. Om in ieder geval vierde te worden is er in Austin een groot pakket geïntroduceerd. De vloerranden zijn aangepakt en er is een gleuf in de vloerrand gemaakt in de lengte van de vloerrand. Ook is de vleugel die eerder aan de onderkant van de vloer zat verhuisd naar die rand. De zijkant van de diffuser is eveneens aangepakt.

Om deze onderdelen op de AMR23 zo efficiënt mogelijk te laten werken is ook het bodywork van de engine cover aangepakt, met een grote insnede aan de onderkant van dit onderdeel ten hoogte van de vloerranden. De beam wing heeft een ander profiel en een andere hoek gekregen om zo met de aangepakte diffuser beter samen te werken. Het doel van Aston Martin is dat deze vier veranderingen bij elkaar ervoor moeten zorgen dat de onderkant van de auto meer performance creëert. Voor Aston Martin is dit een belangrijk pakket, want ook wordt daarmee een tipje van de sluier van de 2024-bolide gelicht. De formatie uit Silverstone heeft er geen geheim van gemaakt dat de ontwikkelingen voor die auto ook invloed hebben op de updates van de AMR23.

In de strijd voor P4 nadert McLaren Aston Martin. Toch vindt Aston Martin-coureur Fernando Alonso dat er te veel nadruk wordt gelegd op de stijgende lijn van McLaren. "Als je in de paddock iemand vraagt, welk team een beter seizoen heeft, dan noemt 99 procent McLaren", aldus de Spanjaard. "Maar ze staan tot nu toe elf punten achter ons, dus eigenlijk hebben wij een beter seizoen want wij staan elf punten voor." Wel snapt de routinier waar die gedachte vandaan komt: "De laatste race telt het meest en blijft het beste hangen. De laatste weekenden waren we niet op snelheid. Zij hebben de auto beter doorontwikkeld, dat moeten we accepteren. 2024 gaat er heel anders uit zien."

Bij AlphaTauri is ook flink wat anders aan de AT04. Het middelste gedeelte van de voorkant van de vloer is aangepakt, de fences hebben een iets andere welving gekregen en de buitenste fence is veel groter gemaakt. Dat moet de voorkant van de vloer meer performance laten genereren. "De wake van de voorwielen wordt door de verhoging van de fence verder naar achter gedrukt vanwege meer statische druk die aan de buitenkant gecreëerd wordt", staat in de officiële documenten die het team naar buiten heeft gebracht."

Er is door de Italiaanse renstal voor een hogere fence gekozen met een andere welving, die ook nog verder naar achter loopt dan dat we voorheen hebben gezien. De statische druk gaat daar weer wat omlaag en de massflow onder de voorkant van de vloer wordt wat hoger.

Net als Aston Martin is het bodywork van de engine cover aangepakt, in dit geval om meer koeling te creëren en tegelijkertijd niet de efficiënte van de achtervleugel te verminderen. Op de buitenste hoeken van de achterkant van de AT04 zijn ook andere winglets geplaatst, om de wake vanuit de banden nog beter naar de achterkant te geleiden. Daardoor moet ook de diffuser beter werken.

Ten slotte kiest AlphaTauri voor een ander oppervlak van de voorkant van het chassis. "Dat moet voor meer lokale snelheid zorgen en daardoor wordt de lokale load van het chassis ook verhoogd", noemt de formatie uit Faenza in hun uitleg over de updates.