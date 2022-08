De zomerstop was nog geen 24 uur oud of de Formule 1-wereld stond alweer op z'n kop. Tot ieders verrassing en verbazing kondigde Fernando Alonso daags na de Hongaarse Grand Prix aan zich in 2023 bij Aston Martin te voegen. Met het binnenhalen van de Spanjaard heeft het Britse raceteam een grote slag geslagen en tevens een sterke opvolger voor de vertrekkende Sebastian Vettel gevonden. De grote baas Lawrence Stroll liet meteen weten al in zijn nopjes te zijn met het aantrekken van de F1-kampioen van 2005 en 2006. Teambaas Mike Krack deelt de mening van zijn leidinggevende en stelt dat Alonso veel van Aston Martin gaat vragen en eisen.

"Hij heeft een killer instinct", trapt Krack af in een mid-season interview op de website van zijn team. "Wat er ook gebeurt: Fernando geeft alles en pusht voor de volle 100 procent. Hij haalt het maximale uit de auto en het team. Zijn racecraft is exceptioneel. Het is een combinatie van vertrouwen, instinct en intelligentie. Het binnenhalen van Fernando is een duidelijk statement voor wat betreft onze intenties met Aston Martin. Wij zijn staan niet als veldvulling op de grid, maar we zijn hier om te winnen."

Met onder meer een hagelnieuwe fabriek - die in aanbouw is - en een nieuwe simulator wil het Britse team zich in de komende jaren verder naar de voorhoede opwerken. Het aantrekken van Alonso gaat volgens de chef bijdragen aan dit proces. "Wij beschouwen het als een groot compliment dat een coureur met het kaliber van Fernando zich bij ons team en ons project voegt", vervolgt de Luxemburger. "Hij gaat veel van ons eisen, maar we verwachten niets minder van een meervoudig wereldkampioen. Fernando wordt een drijvende kracht achter onze weg omhoog en ik kan niet wachten om met hem aan de slag te gaan. Het is een prachtig vooruitzicht dat we Fernando en Lance volgend jaar in de auto hebben."