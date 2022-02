Aston Martin start splinternieuwe F1-auto van Vettel en Stroll

Aston Martin onthult de nieuwe F1-auto op 10 februari, maar kon het niet laten om alvast het geluid van de Mercedes-aangedreven AMR22 te delen. In de fabriek in Silverstone werd de splinternieuwe bolide van Sebastian Vettel en Lance Stroll voor het eerst aangeslingerd. Het team lijkt helemaal klaar voor de eerste pre-season test in Barcelona, die van 23 tot en met 25 februari plaatsvindt. Geruchten deden de ronde dat Aston Martin de eerste krachtmeting ging missen, maar dat weersprak de renstal.

Veel veranderingen bij Aston Martin

Aston Martin houdt dus vast aan viervoudig wereldkampioen Vettel en zijn Canadese teamgenoot. Eerstgenoemde kwam vorig jaar over van Ferrari, waar hij werd vervangen door Carlos Sainz. Stroll rijdt in 2022 zijn vierde seizoen bij Aston Martin, dat voorheen Racing Point heette. Hoewel het team niet wisselt van coureurs, is er aan de top van Aston Martin wel het een en ander veranderd. Otmar Szafnauer vertrok begin januari als teambaas en werd later bevestigd bij Alpine in eenzelfde functie. De nieuwe teambaas bij Aston Martin is Mike Krack. De Luxemburger komt over van BMW Motorsport en heeft in het verleden nauw samengewerkt met Vettel in diens tijd bij BMW-Sauber.

Vanaf 2 april mag Aston Martin ook gebruikmaken van de talenten van aerodynamicaspecialist Dan Fellows. Fellows werkt sinds 2006 bij Red Bull Technology en stond volgens Christian Horner nog tot halverwege 2023 onder contract bij de Oostenrijkers, maar vertrekt begin april richting Silverstone. Tot die tijd blijft Fellows werkzaam voor Red Bull, waarna hij als technisch directeur aan de slag gaat bij Aston Martin. Aston Martin gaat vanwege een nieuwe sponsordeal met Aramco in 2022 als 'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team' door het leven.

Teleurstellend 2021

Voor Aston Martin is het F1-seizoen 2021 een om snel te vergeten. Het team werd naar eigen zeggen flink geraakt door de vloeraanpassingen begin vorig jaar en zakte daarmee ver terug in de eindstand bij de constructeurs. De focus werd al snel op komend seizoen gelegd, waarin het technische reglement over de kop gaat. Aston Martin hoopt met de AMR22 snel op het oude niveau te zitten.