Aston Martin weerspreekt gerucht over missen Barcelona-test

Aston Martin was twee weken geleden het eerste team dat meedeelde op welke dag zij de nieuwe auto voor 2022 zal presenteren: op 10 februari wordt op het hoofdkwartier in Gaydon het doek getrokken van de AMR22. Het plan is om de wagen daarna zijn eerste meters te laten maken tijdens een shakedown, alvorens er van 23 tot en met 25 februari in actie mee te komen tijdens de eerste niet-officiële wintertest in Barcelona.

Vrijdag dook een bericht op dat Aston Martin ‘mijlenver’ achter zou liggen met de ontwikkeling van de nieuwe Formule 1-wagen en dat de test in Spanje waarschijnlijk niet gehaald wordt. Motorsport.com heeft vernomen dat het mogelijk krap zal worden om de auto nog een shakedown te geven, maar dat het team wel op koers ligt voor de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een woordvoer van Aston Martin Cognizant Formule 1-team laat aan Motorsport.com weten: “Het werk aan de 2022 Formule 1-auto verloopt voorspoedig en de wagen zal op tijd klaar zijn voor de eerste test in Barcelona.”

De nieuwe wagen van Sebastian Vettel en Lance Stroll die op 10 februari onthuld wordt, zal hoogstwaarschijnlijk een showcar zijn, maar dat is niet ongebruikelijk aangezien de teams hun kaarten graag tot het allerlaatste moment tegen de borst houden. Met de AMR22 wil de renstal uit Silverstone een goede stap naar voren zetten na een teleurstellend verlopen seizoen 2021, waarin het team naar de zevende plek bij de constructeurs zakte nadat het in 2020 nog vierde was geworden. Net als Mercedes had Aston Martin vorig jaar veel last van de aangepaste regels ten aanzien van de vloer, al pakte Vettel nog wel een tweede plek in Azerbeidzjan en kwam de Duitser ook op die positie aan de finish in Hongarije, alvorens gediskwalificeerd te worden omdat er te weinig brandstof in de tank was om een monster van te nemen.