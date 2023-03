Zet Aston Martin een stap naar voren? Perez: "Zou verdiend zijn"

Aston Martin wordt alom getipt als het vierde team op de grid. Sinds Lawrence Stroll in 2020 bij de formatie is ingestapt, is er fors geïnvesteerd in zowel de faciliteiten als het personeel. Als klap op de vuurpijl kreeg Aston Martin het vorig jaar voor elkaar om Fernando Alonso te halen als opvolger van Sebastian Vettel. Mocht het team uit Silverstone inderdaad de aansluiting bij de top vinden, zou dat Sergio Perez erg trots maken. De Red Bull-coureur reed van 2014 tot en met 2020 voor de Britse stal, die in die jaren onder de namen Force India en Racing Point opereerde

“Ze zagen er zeer sterk uit tijdens het testen, dus ze zullen zeker een concurrent zijn”, zegt Perez voorafgaand aan het eerste raceweekend van het jaar. “Ik denk dat ze het hele seizoen erg sterk zullen zijn. Het is een fantastisch team. Het zou me erg blij maken als ze vooraan mee kunnen doen.” Zijn tijd in Silverstone mag dan op een wat vreemde manier zijn geëindigd - hij moest voor 2021 vertrekken om ruimte te maken voor Sebastian Vettel, terwijl hij naar eigen zeggen een contract had dat tot en met 2022 liep - hij heeft met veel leden van het team nog steeds goed contact. “Ik heb daar zeker goede vrienden rondlopen. En ik zou erg trots zijn op die jongens als ze een stap naar voren zouden zetten. Dat zou verdiend zijn. Het zou ook fantastisch nieuws zijn voor de sport als Fernando Alonso vooraan mee kan doen.”

Gevraagd naar wat zijn indruk is van de long runs van Aston Martin, antwoordt de teamgenoot van Max Verstappen: “Het is erg lastig om dat soort dingen te analyseren. De baan veranderde de hele tijd, dus het is moeilijk om echt vergelijkingen te maken. Bovendien weet je niet met hoeveel brandstof iemand rijdt. Want ook long runs kun je met verschillende hoeveelheden brandstof doen. We zullen moeten afwachten, maar mijn algehele indruk is dat ze heel sterk zullen zijn. Ze hebben absoluut een goede auto en zullen beslist in de voorhoede meevechten.”

‘Veel onzekerheden’

Red Bull zelf maakte eveneens een uiterst sterke indruk tijdens de testdagen in Bahrein. Volgens sommigen lijdt het geen twijfel dat het team uit Milton Keynes in 2023 opnieuw zal domineren. “Laten we nog even geduld hebben”, zegt Perez. “Volgens mij heeft niemand nog een idee waar iedereen precies staat. Bahrein is ook een vrij uniek circuit en tijdens de test veranderde de baan gedurende de dag behoorlijk. Er zijn dus nog veel onzekerheden op dit moment. Maar we zullen er snel genoeg achterkomen. Op zaterdag weten we hoe de vork in de steel steekt, nadat we alle auto’s op hetzelfde moment op de baan hebben gezien.”