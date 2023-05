Het DRS-probleem zorgde ervoor dat Fernando Alonso en Lance Stroll in de vrijdagtraining en kwalificaties voor de sprintrace en Grand Prix twee tienden verloren op het rechte stuk. Het malheur werd veroorzaakt door een aerodynamische eigenschap van de low drag achtervleugel. Hierdoor begon de DRS-vleugel te klapperen en kon deze maar af en toe geactiveerd worden. Het probleem werd verergerd door de hobbels en hogere luchtweerstand op het lange rechte stuk.

Als tijdelijke oplossing maakte het team in Azerbeidzjan, waar Alonso vierde werd in de race en Stroll als zevende eindigde, de end plates schoon met een smeermiddel om het systeem soepeler te maken. "Ik kan niet zeggen met wat, maar het was zéker geen WD40", grapt Aston Martin-teambaas Mike Krack tegenover Motorsport.com. "De auto stond in parc fermé, dus je kunt niet heel veel doen. We hebben geprobeerd de boel schoon te maken en de gaten gecontroleerd. We zijn het met de FIA langsgelopen, ze waren behulpzaam. Zoals je hebt kunnen zien hebben we op de auto van Fernando wel een gedeelte vervangen. Dit deden we na een routinecontrole. Als je constant de vleugel zo belast als deze niet beweegt, krijgt deze veel druk te verwerken. Daarom hebben we deze veiligheidshalve gewisseld."

De Luxemburger zegt dat het gedoe met het DRS een flinke afleiding vormde, maar stelt dat het echte probleem de technische tweede sector was. "DRS deed het wel op het achterste rechte stuk. Het was een klein nadeel, maar in zowel de sprint als de Grand Prix functioneerde het. Na een analyse zagen we dat we vooral verloren in sector twee en dat is geen DRS-zone. Het vormde dus vooral een afleiding, maar het team werkte eraan en loste het gedeeltelijk op. We hadden het eerder willen oplossen of liever helemaal niet gehad, maar al met al was het niet zo'n drama."

Aston Martin gaat in de aanloop naar de Grand Prix van Miami het probleem wel verder onderzoeken. Volgens Krack komt het F1-team dan met een oplossing, waarmee het malheur definitief verleden tijd moet zijn.