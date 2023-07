Aston Martin dient protest in tegen uitslag F1 Oostenrijk

Aston Martin kende op de Red Bull Ring niet haar beste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2023, maar toch sloot de formatie de Grand Prix van Oostenrijk af met een dubbele puntenfinish. Na de vierde en vijfde plek in de sprintrace pakte Fernando Alonso solide punten met zijn zesde plek in de Grand Prix op zondag, terwijl Lance Stroll op P10 het laatste puntje voor zich opeiste. Het is echter nog onduidelijk of beide coureurs ook daadwerkelijk op deze positie zullen eindigen, want Aston Martin heeft na afloop van de race een protest ingediend tegen de uitslag.

Tegenover Motorsport.com wilde Aston Martin niets kwijt over de beweegredenen voor het protest tegen de uitslag, maar de FIA bevestigde al snel dat het team het oneens was met de manier waarop de stewards de straffen voor het overschrijden van track limits hebben toegepast. "Het Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team heeft een protest ingediend tegen de voorlopige uitslag", zegt de FIA in een verklaring. "Het protest claimt dat meerdere auto's niet bestraft zijn voor het overtreden van artikel 33.3 van de sportieve reglementen. Om 18.30 uur wordt er een hoorzitting gehouden. In de tussentijd hebben de stewards, nadat ze na de ontvangst van het protest op de hoogte waren gekomen van het bestaan van een aantal geschrapte ronden wegens track limits, aan Race Control gevraagd om een controle uit te voeren van alle geschrapte ronden met toegepaste straffen. We merken op dat de wedstrijdleiding meer dan 100 ronden heeft geschrapt tijdens de race."

De Grand Prix van Oostenrijk stond in het teken van overschrijdingen van de track limits. Maar liefst acht coureurs kregen een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn, vooral in bochten 9 en 10. Alonso eindigde binnen vijf seconden van de McLaren van Lando Norris en Stroll reed minder dan vijf seconden achter Pierre Gasly in de Alpine. Als voor deze coureurs nog een straf volgt, dan zijn de Aston Martin-coureurs dus spekkoper. De GP van Oostenrijk werd met groot vertoon van macht gewonnen door Max Verstappen, die daarmee de ongeslagen status van Red Bull Racing in leven hield.