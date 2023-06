In de aanloop naar de Grand Prix van Canada sprak Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll hoge verwachtingen uit voor het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve. Graag wilde hij beide auto's van het team op het podium zien eindigen in zijn geboortestad Montreal, maar op zaterdag werd duidelijk dat dit een enorme opgave ging worden. In wisselende weersomstandigheden werd zoon Lance Stroll al in Q2 uitgeschakeld, waarna een gridstraf voor ophouden hem terugwierp naar de zestiende startpositie.

Op zondag leverde de 24-jarige Canadees weliswaar een van zijn betere races van 2023 af, maar in de buurt van het podium kwam hij niet. Stroll had pech met de timing van de safety car en moest zich daardoor vanaf de laatste positie terug naar voren knokken. Dat deed hij getuige zijn negende plek aan de finish heel behoorlijk, maar toch staat zijn prestatie in schril contrast met die van teamgenoot Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen werd tweede in Montreal en pakte daarmee zijn zesde podium in acht races.

Strolls voorbereidingen op het huidige F1-seizoen werden bruut verstoord door een incident op de racefiets, waarbij hij beide polsen brak en waardoor hij de wintertest in Bahrein moest missen. Door het incident duurde het volgens de Aston Martin-coureur tot de GP van Monaco voordat hij zich op zijn gemak voelde in de AMR23. Voor de in Silverstone gevestigde renstal is het echter van groot belang dat Stroll, die dit jaar nog niet op het podium stond, zijn vorm gaat verbeteren. Hij scoorde tot dusver pas 37 van de 154 punten van het team, dat met Mercedes en Ferrari strijdt om de tweede plek bij de constructeurs.

Met het optreden van Stroll in de race in Canada was teambaas Mike Krack in ieder geval tevreden. "In de kwalificatie had hij moeite met de grip en als je het vertrouwen niet hebt, dan wordt het heel lastig", zei de Luxemburger. "In de race vond ik hem heel goed rijden. We haalden hem uit het verkeer en zodra hij uit het verkeer was, reed hij op de harde band dezelfde rondetijden als de jongens vooraan. Maar als je in een DRS-trein rijdt, is het moeilijk om van zestien naar negen te komen. Ik vind het een goede prestatie. Op papier lijkt het slechts negende terwijl zijn teamgenoot tweede wordt geen goede prestatie. Maar als je ziet waar hij startte, dan denk ik dat het heel goed was."

Toch erkende Krack wel dat er een aspect is waarin Stroll zich moet verbeteren: de kwalificaties. "De kwalificatie is voor iedereen het sleutelmoment. Je hebt bij andere auto's gezien dat het moeilijk is om naar voren te komen, ook voor snelle auto's zoals die van Sergio [Perez]", aldus de teambaas, die in de aankomende races echter genoeg kansen ziet voor Stroll om zijn kwalificatievorm te verbeteren. "Ik denk dat hij de positieve dingen van hier meeneemt naar de komende races. We weten dat hij heel sterk is op snelle circuits en daar komen er een paar van aan, dus ik vertrouw erop dat we met beide auto's kunnen scoren."