Fernando Alonso waarschuwde Aston Martin onlangs immers voor het gevaar dat zij ten opzichte van de concurrentie zullen wegvallen als ze alleen maar kleine updates blijven introduceren. Waar teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull al grote updates hebben meegenomen, moesten Alonso en Lance Stroll het vooral van de kleinere updates hebben.

Daar is nu echter verandering in gekomen, aangezien Aston Martin heeft geluisterd naar de oproep van Alonso. Het team uit Silverstone heeft namelijk de AMR23 flink onder handen genomen voor de Grand Prix van Canada, de thuisrace van Stroll. De AMR23 is onder meer voorzien van agressievere sidepods, waarbij het voorbeeld van Alpine is gevolgd voor wat betreft de 'glijbaan', die de lucht richting de vloer en over de auto heen begeleiden.

Aston Martin heeft bovendien een aangepaste vloer meegenomen, die de aanpassingen aan de sidepods aanvult in de hoop om meer performance te vinden om niet te veel terug te vallen in de strijd om de tweede plaats met Mercedes in het constructeurskampioenschap. Het team hoopt dat deze aanpassingen voor een sprong vooruit zullen zorgen en teameigenaar Lawrence Stroll hoopt beide groene bolides op het podium te zien eindigen, maar Alonso tempert de verwachtingen alvast.

Alonso verwacht namelijk niet dat Aston Martin hier de beste kansen op een zege heeft. "Nee, dat denk ik niet." Hij stelt dat het matige resultaat in Spanje, waar hij slechts zevende werd achter teamgenoot Stroll, een 'one-off' was, maar hij denkt niet dat er nu ineens wonderen zullen plaatsvinden op het Circuit Gilles Villeneuve. "Ik denk dat we, hopelijk, het hele jaar zeer competitief zullen zijn. Misschien zaten we in Barcelona wat naast het tempo. Dat is wat we hopen. Maar we wijzen niet één weekend aan als onze grootste kans op een zege. Waarschijnlijk was Monaco onze beste kans en we kwamen in de buurt. We zullen wel zien wanneer de volgende kans zich voordoet."

De nieuwe vloer en sidepods van de Aston Martin AMR23 in Canada. Foto: Giorgio Piola