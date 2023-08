Geen vingerwijzen bij Aston Martin: Niemand schuldig aan dramatisch 2022

Aston Martin is de eerste seizoenshelft de verrassing van de Formule 1 geweest. Tijdens de wintertests werd al gesuggereerd dat de AMR23 inderdaad een grote stap vooruit zou zijn en dat bleek in Bahrein de waarheid. Achter de dominante Red Bulls imponeerde met name Fernando Alonso. Hij stond tijdens de eerste acht races maar liefst zes keer op het podium. Het was dus naast een grote stap ook nog direct uit te drukken in prijzen. Voor de formatie uit Silverstone was deze verbetering in resultaten zeer welkom. Teameigenaar Lawrence Stroll had flink geïnvesteerd en wilde daar ook verbeterde prestaties tegenover zien. Zeker gezien het feit dat 2022 een dramatisch seizoen was, waarin slechts 55 punten gescoord werden, voerde Stroll senior - vader van coureur Lance Stroll - de druk op.

Toch bleef het binnen het management van Aston Martin rustig. Er werd niet met vingers naar bepaalde personen gewezen: in plaats daarvan koos de leiding ervoor om juist samen te blijven zoeken naar de weg naar voren. Teambaas Mike Krack legt in een exclusief interview met Motorsport.com uit waarom de keuze op deze aanpak was gevallen. "Na drie races waren we volgens mij het enige team dat zonder punten zat", vertelt de Luxemburger. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik in het vliegtuig naar Melbourne met Tom [McCoullugh, technisch directeur van Aston Martin] zat en we het erover hadden. We zeiden tegen elkaar: 'We moeten dit bij elkaar zien te houden'. We liepen namelijk het risico dat we met de beschuldigende vingers naar mensen zouden wijzen. Het is ons gelukt om dat niet te laten gebeuren. Daar hebben we onze lessen uit getrokken. Dat had ook te maken met nieuwe mensen, eerst kwam Dan [Fellows] en daarna Eric [Blandin]. Hun komst was positief en constructief, dus dat was fijn."

Het was voor de Britse renstal halverwege vorig seizoen nog een verre droom om met Ferrari en Mercedes te gaan vechten, maar in de tweede seizoenshelft werd het gat naar deze teams steeds kleiner. De grote updates die Aston Martin introduceerden bleken dus een voorbode voor wat er in 2023 in petto was. "We wisten dat we geen wondermiddel konden vinden vanwege het budgetplafond", vertelt Krack over de stappen van vorig jaar. "We pakten het stap voor stap aan. We deden wat we konden en zagen wel waar dat ons zou brengen. Richting Abu Dhabi hadden we een significante verbetering doorgemaakt, waardoor we blij waren waar we stonden. We hadden het maximale eruit gehaald."

Krack: Niet overgepresteerd

Aston Martin wist aan het einde van vorig jaar dat de AMR23 voor 95 procent anders zou zijn dan de 2022-wagen. Hoewel de prestaties een stuk beter zijn dan gedroomd, benadrukt Krack dat de prestaties niet beter zijn dan dat de auto is. "We zagen in de windtunnel al dat de auto goed was en merkten wekelijks dat hij beter werd", verklaart de 51-jarige ingenieur. "We wisten alleen nog niet waar we stonden, dat zagen we pas tijdens de wintertests in Bahrein. We twijfelden daar nog wel, want we weten niet of het goed te vergelijken is. Misschien reden wij wel lichter dan de rest. Toen we ook in de kwalificatie voor de eerste race er goed bij stonden, wisten we dat het goed was."

De laatste races voor de zomerstop vielen de resultaten wat tegen. In plaats van strijden voor een podiumplek werd het meer een gevecht voor plek zeven of acht. Er gingen geruchten dat Aston Martin met een te flexibele voorvleugel reed en dat de FIA hiertegen opgetreden is, iets wat vanuit de renstal nadrukkelijk ontkend wordt. Krack ziet dat deze vormdip ook een positieve kant heeft: "We konden de eerste races feest vieren, maar de laatste races zorgen ervoor dat we nederig blijven. We hebben nog een hele weg te gaan."