Aston Martin heeft goede hoop om te strijden voor zege GP Monaco

Aston Martin heeft dit jaar al de nodige successen geboekt, met name dankzij Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard stond in vier van de vijf verreden races op het podium, al was dat altijd op de laagste trede van het podium als de nummer drie. Na zijn vierde podium van het seizoen in Miami maakte Alonso duidelijk dat het nu wel tijd wordt voor een nog beter resultaat. Een tweede plaats zou volgens hem al een verbetering zijn, maar hij droomt stiekem van zijn 33ste Formule 1-zege.

Die zege zou er zomaar eens in Monaco kunnen komen, aangezien de AMR23 in de eerste vijf races van het seizoen met name sterk bleek in de langzamere bochten. Bovendien zullen de teams in Monaco naar een high downforce-pakket moeten grijpen, wat in het voordeel van Aston Martin zou moeten werken. Of ze ook voor de zege zullen gaan dit weekend? "Ja", zegt teambaas Mike Krack. "Het zou mooi zijn om dat te zeggen en erin te slagen. We hebben allemaal goede hoop hier in Monaco met onze twee coureurs. We hebben een geweldige auto. In de simulator waren ze allemaal behoorlijk enthousiast."

Maar, weet Krack, de concurrentie zal ook voor de zege willen gaan. Bovendien hebben meerdere teams hun updates voor de race op Imola, die afgelast werd vanwege overstromingen in Emilia-Romagna, naar Monaco meegenomen, waaronder Mercedes. "We moeten de concurrentie niet vergeten", benadrukt de Luxemburger. "Het is waar dat er hier niet zoveel rechte stukken zijn. Het is ook waar dat we de Red Bull, Ferrari of Mercedes nog niet met een high downforce-pakket hebben gezien, omdat we tot nu toe nog niet op zo'n circuit hebben gereden. Het is dus makkelijk om te zeggen: 'We zullen makkelijk vooraan staan.' Ik denk niet dat het zo makkelijk zal worden. We moeten nog steeds elk moment op 100 procent zitten."

Daarnaast weten alle Formule 1-teams dat een goede uitgangspositie op Monaco van belang is voor een goed resultaat. Kortom, de snelheid over één ronde moet uitstekend zijn om zondag mee te doen voor de zege. "Je weet hoe belangrijk de kwalificatie hier is. Als je niet op de eerste twee startrijen staat, dan wordt het echt heel lastig om ervoor te gaan. Je moet eerst de vrije trainingen rijden en zonder fouten de kwalificatie doorkomen. We hebben in Miami gezien dat we fouten hebben gemaakt en die moeten we in de toekomst zien te voorkomen. Het is dus zeker geen home run."

Volgens Krack moet Aston Martin zich richten op een goed resultaat, maar wel met beide benen op de grond blijven staan. "En we moeten minimaal op 100 procent zitten om een goed resultaat te behalen. Als dat beter is dan de vier podiums die we al hebben gehad, dan zouden we dat graag willen, maar het wordt lastig."

Gesplitste aanpak

Of Monaco de beste kans is voor Aston Martin om dit jaar een zege te pakken? "Er zijn zoveel dingen die van onze kant, of van de kant van wie dan ook, fout kunnen gaan. Dus ik denk dat we allereerst moeten respecteren hoe zwaar de competitie is in de Formule 1, hoe hoog het niveau van onze concurrenten hier is. Twaalf maanden geleden zouden we niet spreken over winnen in Monaco. Dus ik denk dat we nooit moeten vergeten waar we vandaan komen en ons hoofd erbij moeten houden en hard moeten werken, om vervolgens te zien waar we geëindigd zijn. Het is makkelijk om een voorspelling te doen, maar het kan dan snel gebeuren dat je dan niet slaagt. We hebben gezien dat we het andersom proberen te doen."

Net als Mercedes en Alfa Romeo heeft ook Aston Martin dit weekend de updates van Imola meegenomen. Dat gaat echter slechts om een deel daarvan, aangezien een ander deel is uitgesteld tot de Grand Prix van Spanje. "Het is een beetje verdeeld. De updates van Imola die hier logisch zijn, hebben we op de auto gehouden. Er waren één of twee dingen die we naar Barcelona meenemen, omdat het niet logisch is om die hier te introduceren. Het is dus een gesplitste aanpak. We zullen hier wat updates hebben en in Barcelona wat updates. Daarna komt er nog meer."