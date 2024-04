Lance Stroll moest zich een weg naar voren vechten op Suzuka na de mislukte kwalificatie. Op de zachte band opende hij de aanval in de slotfase van de race, maar het ging niet allemaal van een leien dakje. Op de boordradio uitte hij stevige kritiek op de topsnelheid van de AMR24 ten opzichte van Yuki Tsunoda in de RB. "Het is ongelofelijk hoe slecht onze snelheid op de rechte stukken is. Het lijkt wel een andere categorie!", beklaagde Stroll zich op de boordradio.

In de data is te zien dat de topsnelheid tussen die twee auto's uiteindelijk meeviel. Bij de tweede speed trap, in de run naar de beruchte 130R, klokte Tsunoda 304,8 kilometer per uur terwijl Stroll daar tot 303,4 kilometer per uur kwam. "Het was heel lastig met de topsnelheid", stelt Stroll na afloop van de race. "Ik denk dat we de verkeerde [afstelling voor de] achtervleugel hebben toegepast. Ik moest al mijn inhaalacties in bocht 6 plaatsen. Ik kon niemand op de rechte stukken inhalen door het gebrek aan topsnelheid." Hij wijst bovendien naar de strategie van het team. "Ik denk dat we wat anders hadden kunnen doen vandaag. Het was over het algemeen een moeilijk weekend, een van die weekenden om te vergeten."

Teambaas Mike Krack had na de race echter een heel andere uitleg voor de problemen met de topsnelheid bij Stroll. Waar de Canadees naar de achtervleugel wijst - en daarmee doelt op het feit dat hij te veel luchtweerstand zou genereren - wijst Krack juist naar de banden. "Hier heb ik naar gekeken", geeft Krack aan na een vraag van Motorsport.com. "Wat je ziet is dat er een heel klein verschil is tussen de topsnelheden over het gehele veld. Maar je hebt op verschillende momenten in de race wel verschillen tussen de staat van de banden en de acceleratie uit de bochten. Veel van dit soort opmerkingen komen vooruit uit dat soort situaties. Als je naar de data kijkt qua vermogen, dan zie je dat alle auto's zeer vergelijkbaar zijn. Maar de bandenstatus verschilt tijdens de race. Als je een offset hebt van tien, twaalf of vijftien ronden, dan is je acceleratie heel anders."