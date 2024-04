Alonso zet F1-weekend Japan in persoonlijke top-vijf: "Heel trots"

Fernando Alonso gaf na de kwalificatie toe dat zijn vijfde tijd wat onverwacht was, maar in de race kon hij opnieuw die vorm vasthouden door de zesde plaats te veroveren. Hij moest in de slotfase op Suzuka wel Oscar Piastri en George Russell achter zich zien te houden, iets waar hij 'niet volledig van overtuigd' was dat hij het kon flikken. "Je weet nooit hoe snel de andere jongens zullen zijn aan het einde van de race", zegt Alonso, die vervolgens enthousiast het hele weekend beoordeelt. "Ik zou deze in mijn top-vijf aller tijden zetten. P5 in de kwalificatie met die ronde, P6 in de race vandaag... We stonden echt uit positie. Dus ik ben heel trots."

Het lijkt een optimistische opmerking van de tweevoudig F1-kampioen, maar hij benadrukt dat Aston Martin op dit moment niet goed genoeg zou moeten zijn voor die posities rond de top-vijf. "We zijn het op vier na snelste team met een flinke marge naar de nummers vier en zes", stelt de 42-jarige Spanjaard. "Je kunt ons niet vergelijken met Ferrari, McLaren, Red Bull en Mercedes. Het is daarom volledig ongebruikelijk om P5 en P6 te eindigen. In Australië eindigden we ook op de zesde plaats. Hier weer P6, P5 in Jeddah. We voeren de races goed uit. De rest experimenteert wat meer met de strategie en andere zaken. Daar profiteren we van, maar we moeten onze snelheid verbeteren", plaatst hij meteen een kanttekening.

Door het goede resultaat in Japan staat Alonso achtste in het kampioenschap met 24 punten achter zijn naam - op gelijke hoogte met Russell. "We voeren de races goed uit, maximaliseren de punten en hebben meer punten dan we normaliter zouden verdienen", meent Alonso. Hij was op Suzuka met name onder de indruk van het werk van zijn pitcrew. "De pitstops waren geweldig. Bij de tweede pitstop dacht ik zelfs dat ze niet alle banden hadden gewisseld, want het voelde als de snelste [pitstop] ooit. Ik ben benieuwd naar de tijd. Er zijn hier en daar een paar dingen die het onmogelijk maken om de [betere] resultaten te kunnen realiseren. Mentaal gezien is de snelheid niet daar waar we het willen hebben, daar moeten we ons op richten."

Veel coureurs in de top-tien begonnen op de mediumband, maar Alonso waagde het op de zachte band. Volgens hem was dat noodzakelijk door de banden die zij tot hun beschikking hadden, maar: "We dachten op donderdag al dat dit de beste strategie zou zijn, van zacht naar medium naar hard. Dat hebben we ook gedaan. Ik voelde niet echt een groot nadeel op de zachte banden in de eerste stint. Het was niet zo slecht", concludeert Alonso.