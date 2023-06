Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje riep Fernando Alonso Aston Martin op om snel met meer updates te komen, aangezien zij anders achterraken op de concurrentie. Zo hebben onder meer Red Bull, Mercedes en Ferrari grote updatepakketten geïntroduceerd terwijl Aston Martin hier en daar wat nieuwe onderdelen heeft meegenomen. Om te voorkomen dat zij gedurende het seizoen terrein verliezen, moet het team uit Silverstone dus regelmatig met updates blijven komen.

Dat werd na de Grand Prix van Spanje des te meer duidelijk. Lance Stroll en Alonso kwamen geen enkel moment in de buurt van het podium en moesten genoegen nemen met de zesde en zevende plek. Aston Martin-teambaas Mike Krack zit met de nodige vraagtekens. "Er heerst een kleine teleurstelling over ons tempo hier, met name in de eerste stint op de zachte band", blikt Krack terug op de Spaanse Grand Prix voor zijn team. "In vergelijking met sommige van onze directe concurrenten hadden we eerlijk gezegd de snelheid niet. We moeten dat echt zien te begrijpen, waarom dat gat in het begin zo substantieel was. Sommige auto's reden als het ware door ons heen. Dat moeten we zien te begrijpen."

Toch denkt Krack niet dat door upgrades de rangorde achter Red Bull gewijzigd is. In Spanje oogde Mercedes een stuk sterker terwijl Aston Martin het lastig had tegen teams als Alpine en Ferrari. "Als we naar het einde van de race kijken, toen we op de harde band reden, zaten we er weer volledig bij ten opzichte van de concurrentie", legt de Luxemburger uit waarom hij niet denkt dat de rangorde veranderd is. "We moeten dus echt zien te begrijpen wat er bij de start gebeurde. Het werd natuurlijk snel bewolkt. Wij dachten dat dit de zachte band zou helpen. We moeten analyseren hoe het komt dat er op bepaalde momenten in de race zo'n verschil in performance zat."

Krack geeft Alonso gelijk dat hij het team heeft gewaarschuwd dat zij snel met updates moeten komen. Het antwoord op die oproep moet al snel komen. "Er komt iets in Canada", onthult de Aston Martin-teambaas. Hij wil echter nog niet spreken van een enorme sprong voorwaarts en blijft voorzichtig: "Een stap."

Het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt door de teams gezien als goede graadmeter voor de daadwerkelijke prestaties van de bolide, aangezien hier jarenlang de wintertests verreden zijn en het circuit een combinatie van veel elementen van verschillende circuits kent. Hoewel Aston Martin volgens Krack moeite zou hebben gehad om Mercedes achter zich te houden als zij van de tweede plaats waren begonnen, is hij er nog niet helemaal van overtuigd dat zijn team nu achter Mercedes staat. "Het is nog een beetje te vroeg, of te makkelijk om te zeggen. We hebben gisteren [zaterdag] niet het volledige plaatje gezien. Het is een beetje zoals het begin van het jaar, toen we zeiden dat we drie races nodig hadden om te zien waar we echt stonden. Dat is nu hetzelfde. Het kan zijn dat anderen een grotere stap hebben gezet. Maar onze eerste analyse wijst daar niet op."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Spanje