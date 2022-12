Hoewel de teams in de loop van het Formule 1-seizoen 2022 de aandacht al naar 2023 hebben verlegd, staat inmiddels echt alles in het teken van de aankomende jaargang. Zo maakte Haas F1 eerder deze week al bekend dat de neus en het chassis van de VF-23 door de verplichte crashtests van de FIA zijn gekomen. Zo'n boodschap kan Aston Martin op dit moment niet brengen, maar de nieuwe aankondiging van het team doet vermoeden dat de voorbereidingen op 2023 heel behoorlijk gaan. Het team heeft als eerste F1-renstal namelijk een datum geprikt voor de onthulling van de 2023-auto.

Op maandag 13 februari trekt Aston Martin om 20.00 uur Nederlandse tijd het doek van een bolide die de naam AMR23 gaat dragen. Geheel verrassend is die naam niet, aangezien de laatste twee auto's van het team AMR21 en AMR22 genoemd werden. De AMR23 wordt de eerste bolide van Aston Martin die onder het bewind van de van Red Bull overgekomen technisch directeur Dan Fallows ontwikkeld is. De onthulling van de wagen vindt plaats tijdens een live-evenement op de compleet nieuwe campus van het team in Silverstone. Ook wordt de presentatie live uitgezonden op diverse digitale kanalen van Aston Martin.

Qua personele invulling verandert er het een en ander bij Aston Martin, dat in Abu Dhabi afscheid heeft genomen van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen reed op het Yas Marina Circuit zijn laatste race in de Formule 1 en wordt in 2023 vervangen door Fernando Alonso. De Spanjaard komt over van Alpine en gaat aan de zijde rijden van Lance Stroll, die inmiddels aan zijn vijfde seizoen in dienst van het team gaat beginnen.

Overzicht F1-teampresentaties 2023

Datum Team Locatie 13 februari 2023 Aston Martin Silverstone (online) n.n.b. Red Bull Racing n.n.b. n.n.b. Ferrari n.n.b. n.n.b. Mercedes n.n.b. n.n.b. Alpine n.n.b. n.n.b. McLaren n.n.b. n.n.b. Alfa Romeo n.n.b. n.n.b. Haas n.n.b. n.n.b. AlphaTauri n.n.b. n.n.b. Williams n.n.b.