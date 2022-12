Eind november werd het Formule 1-seizoen 2022 afgesloten in Abu Dhabi en sindsdien is de blik van alle teams helemaal op 2023 gericht. Tijdens het seizoen zijn alle renstallen al begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, al geldt voor diverse teams dat zij hier eerder en intensiever mee bezig zijn geweest dan anderen. Dat laatste is absoluut het geval bij Haas F1 Team, want nog voor de jaarwisseling heeft de renstal een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de auto voor 2023.

Maandag maakte de Amerikaanse formatie van zakenman Gene Haas bekend dat het chassis van de VF-23 door de verplichte crashtests van de FIA is gekomen. Hetzelfde geldt voor het ontwerp van de neus, die eveneens veilig genoeg is bevonden. Zowel het chassis als de neus is zodoende meteen ook gehomologeerd en ze mogen dus gebruikt worden tijdens officiële testsessies en de diverse sessies tijdens raceweekenden.

Haas is het eerste F1-team dat bekend heeft gemaakt dat het chassis en de neus voor 2023 door de crashtests zijn gekomen. Het duurt echter nog wel een tijdje voordat de VF-23 voor het eerst in actie komt. Tussen 23 en 25 februari werkt F1 de wintertest af op het Bahrain International Circuit. Mogelijk verricht Haas voordien nog een shakedown met de nieuwe wagen, al heeft het team daar nog geen plannen over gecommuniceerd. Ook is nog niet bekend wanneer de VF-23 aan het publiek wordt voorgesteld. Wat wel duidelijk is, is dat Haas in 2023 kiest voor ervaring met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg als rijdersduo.