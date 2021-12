“Benieuwd hoe Alonso naar prestaties van Honda-motor keek”

De verwachtingen van de hernieuwde samenwerking tussen McLaren en Honda waren in 2015 hooggespannen, maar de terugkeer van deze legendarische combinatie draaide uit op een grote teleurstelling. “GP2 engine”, zal menigeen zich de woorden van Fernando Alonso nog wel herinneren, toen hij op het circuit van Suzuka werd ingehaald door Max Verstappen in de Toro Rosso. Zes jaar later is diezelfde Verstappen wereldkampioen met de Japanse motor.

“Ik vraag me af hoe hij het afgelopen jaar naar de prestaties van Honda heeft gekeken”, laat voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson in een exclusief gesprek met de Nederlandse editie van Motorsport.com weten. De Brit, die tegenwoordig als analist werkzaam is voor Sky Sports F1, heeft een lange historie met Honda. Hij was jarenlang testrijder voor BAR-Honda en reed in 2007 en 2008 voor Super Aguri, dat ook gebruik maakte van de Japanse krachtbron. “Van mijn ervaring met Honda uit het verleden weet ik dat het soms even kan duren voordat er vooruitgang te zien is, maar uiteindelijk krijgen ze het altijd voor elkaar”, aldus Davidson. “Je moet ze alleen zelf de weg laten vinden en ze het op hun eigen manier laten doen.”

Nadat McLaren Honda na drie moeizame jaren aan de kant had gezet, stapte de Japanse fabrikant voor 2018 over naar het huidige AlphaTauri om vanaf 2019 ook Red Bull van vermogen te voorzien. Dat het Honda bij Red Bull een stuk beter vergaat dan eerder bij McLaren, zou vooral liggen aan een verschil in aanpak. McLaren forceerde Honda een bepaalde kant op te gaan met het ontwerp van de motor door voor een zeer slank chassis te kiezen. Red Bull gaf de engineers in Sakura op dat vlak veel meer vrijheid. Het leidde uiteindelijk tot een power unit die nog kleiner was dan de krachtbron die in het size zero-concept van McLaren moest passen, maar even krachtig was als de Mercedes.

Davidson: “Ik vraag me af of Fernando nu iets heeft van: ‘Als ik maar iets meer geduld had gehad en het iets meer tijd had gegeven’. Natuurlijk, niemand kan in de toekomst kijken. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij naar Honda heeft gekeken, nu ze zo’n sterke power unit hadden. Zou hij dingen denken als: ‘Was McLaren maar samen blijven werken met Honda en was ik daar maar blijven rijden’? Als ze die power unit nog steeds in de auto hadden gehad en Fernando zou daar nog steeds hebben gereden, dan hadden we nu waarschijnlijk een heel ander scenario gehad.”

Op de vraag of hij denkt dat Alonso en McLaren dan met Hamilton en Mercedes om de titel zouden hebben gevochten: “Nou, geen idee. Maar dan zou McLaren de fabriekssteun van Honda hebben gekregen waar Red Bull de afgelopen jaren over beschikte. Natuurlijk rijdt McLaren momenteel met een Mercedes-motor die even sterk is als de Honda-krachtbron. Maar het gaat ook om extra budget dat ze anders nog hadden gehad. Dat is misschien nog wel het belangrijkste punt. Het geld dat ze spenderen aan het leasen van motoren hadden ze anders in de ontwikkeling van de auto kunnen steken.”

'Honda komt terug'

“Het is jammer dat ze vertrekken”, zegt Davidson over het Formule 1-afscheid van Honda. “Ik heb zelf een mooie tijd met ze beleefd en erg veel geleerd toen ik voor ze reed. Veel van de gezichten van toen waren er afgelopen jaar nog steeds bij. Het is jammer dat ze weggaan net nu ze met een ongelooflijke power unit zijn gekomen waarmee ze die van Mercedes hebben geëvenaard. Het is altijd zonde als iemand vertrekt nadat diegene net iets moois heeft gepresteerd.”

“Dit soort bedrijven komt en gaat weer. We hebben het vele malen zien gebeuren”, stelt Davidson, die ervan overtuigd is dat de absentie van Honda van tijdelijke aard is. “Ze komen op een dag wel weer terug. Net zoals andere fabrikanten op een zeker moment weer terugkeerden nadat ze eerder waren vertrokken. Maar het blijft altijd jammer om een fabrikant te verliezen. De sport wordt toch naar een hoger niveau getild als een partij als Honda er vol voor gaat. Ik heb geen idee wat voor impact het zal op Red Bull zal hebben. Stabiliteit is namelijk heel belangrijk in dit spelletje.”

