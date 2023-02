Davidson: Alonso voelt zich beter bij Aston Martin dan bij Alpine

Fernando Alonso zorgde voor een daverende verrassing door Alpine deze winter te verruilen voor Aston Martin. Met de Franse renstal eindigde hij in 2022 op de vierde plek bij de constructeurs en op papier is de overgang naar Aston Martin een stap achteruit, want het team uit Silverstone werd zevende bij de constructeurs. Tijdens de wintertest laat de nieuwe combinatie echter een uitstekende indruk achter. Daar waar Alonso en Aston Martin zich iedere dag relatief eenvoudig in het bovenste deel van de ranglijst melden, kost het Alpine een stuk meer moeite om snelheid te vinden.

Alonso oogt ontspannen tijdens de wintertest en lijkt zich vooralsnog goed op zijn plek te voelen bij Aston Martin. Ook voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson heeft dat geconstateerd. "Ze hebben een vliegende start gemaakt met de auto en het lijkt erop alsof Fernando zijn hele leven al in deze auto rijdt. Hij lijkt zich helemaal thuis te voelen en dat is best opmerkelijk. Gezien zijn lichaamstaal in deze auto lijkt hij zich hier zelfs meer thuis te voelen dan bij Alpine ooit het geval was. Het is dus een interessante, maar hij lijkt heel blij te zijn met waar hij nu zit", concludeert de voormalige coureur van Minardi en Super Aguri op de laatste dag van de wintertest in Bahrein. "Het team is ook vrolijk, want zij krijgen goede cijfers en goede data uit de auto. Ik denk dat zij er veel beter voor staan dan een jaar geleden."

Alonso werkt zaterdag de laatste middagsessie van de wintertest af voor Aston Martin, nadat hij donderdagmiddag en de hele vrijdag al achter het stuur van de AMR23 kroop. Donderdag leidde dat tot een knappe tweede tijd achter snelste man Max Verstappen, terwijl hij op vrijdag de derde tijd van de dag noteerde. Met nog twee uur te gaan op de slotdag bezet hij de vierde stek. Wel is nog onduidelijk wie Alonso volgende week vergezelt tijdens de GP van Bahrein. Lance Stroll heeft zijn pols gebroken tijdens een val van de racefiets, waardoor hij de wintertest heeft laten schieten. Mogelijk keert hij volgende week terug bij het team, anders moet Aston Martin terugvallen op Felipe Drugovich of Stoffel Vandoorne.

Video: Alonso snelt naar tweede tijd op eerste testdag