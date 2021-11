Seidl: Verbale strijd tussen Red Bull en Mercedes gaat te ver

Na de Grand Prix van Qatar moest Christian Horner zich melden bij de stewards voor uitspraken die hij voorafgaand aan de race had gedaan. Nadat Max Verstappen een gridstraf had gekregen voor het negeren van gele vlaggen, zei de teambaas van Red Bull Racing dat er een ‘malafide marshal’ was die op eigen initiatief met vlaggen zwaaide. Daar kreeg hij uiteindelijk een officiële waarschuwing voor, nadat hij zijn excuses aan de betreffende marshal had aangeboden en ook aanbood om mee te doen aan het International Stewards Programme van de FIA.

De uitspraken van Horner zijn onderdeel van een bredere verbale strijd tussen de Red Bull-baas en zijn Mercedes-collega Toto Wolff. Het heeft daardoor soms wat weg van een soap en hoewel McLaren-teambaas Andreas Seidl dat ook ziet als onderdeel van de aantrekkingskracht van de F1, vindt hij ook dat er een grens is in hoe zijn team zich mag uiten. “Als je bekijkt wat er momenteel allemaal gebeurt, is het duidelijk dat er veel op het spel staat”, gaf Seidl zijn visie op de kwestie. “Het is anders dan de gevechten verder naar achteren. Tot op zekere hoogte is het voor de fans en de show ook geweldig, want uiteindelijk moet het ook entertainment zijn.”

“Maar ik kan me niet voorstellen dat sommige uitspraken die we de afgelopen weken gezien hebben, in een dergelijke situatie bij ons vandaan komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd respectvol blijft richting de tegenstanders, de FIA en de F1. Het maakt daarbij niet uit of je vecht voor overwinningen of achteraan rijdt. We doen dit gezamenlijk en het is belangrijk dat er respect is voor de vrijwilligers. Uiteindelijk helpen zij ons om deze raceweekenden te kunnen houden.”

Na de race in Qatar vertelde F1-wedstrijdleider Michael Masi dat hij de stewards had ingelicht over de uitspraken van Horner, die hij voorafgaand aan de race bij Sky Sports deed. “Je hoort geen enkel persoon aan te vallen, vooral niet omdat we wereldwijd duizenden vrijwillige marshals hebben die veel van hun tijd opgeven”, zei Masi. “Zonder hen zou deze sport – die iedereen na aan het hart gaat en waarvoor zij veel tijd opgeven – niet plaatsvinden. Ik zal iedere vrijwillige official op ieder circuit ter wereld verdedigen en benadrukken dat dit niet geaccepteerd wordt.”