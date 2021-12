Tijdens de neutralisatie in de slotfase van die Grand Prix nam Masi de beslissing om nog een sprintrace van een enkele ronde in te zetten, dit deed hij nadat aangaf dat een select aantal coureurs tussen uiteindelijke wereldkampioen Max Verstappen en Lewis Hamilton zichzelf van een ronde mochten ontdoen. Zowel Red Bull als Mercedes bemoeide zich met de gang van zaken, wat uiteindelijk in het voordeel werkte van Verstappen. Mercedes-man Toto Wolff was woest en de Duitse formatie besloot dan ook twee protesten in te dienen. Deze werden afgewezen, maar Mercedes heeft aangegeven de intentie te hebben in hoger beroep te gaan. Masi kon na afloop op een hoop commentaar rekenen.

Laat de wedstrijdleiding gewoon met rust Sebastian Vettel

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Masi kritiek te verduren kreeg. Seidl vindt dat er geen verkeerd beeld geschetst moet worden van de Australiër en neemt het voor hem op. "Wij waarderen de open en transparante houding die we dit jaar, maar ook in voorgaande jaren zagen bij Michael. Dat is hoe wij het zien, los van wat er gebeurd is in Abu Dhabi", aldus Seidl. "We zijn erg content met de manier waarop hij met situaties omgaat. Niet alleen met de onze, maar met die van alle teams in de paddock. De titelstrijd [in 2021] moet geen verkeerd beeld geven. De strijd was zowel op als naast de baan zeer intens en heeft voor veel verhitte reacties gezorgd. Nogmaals: vanuit onze kant zijn we zeer blij met hoe Michael dingen aanpakt. Hij vraagt vaak naar onze mening en staat open voor verbeteringen. Dat is hoe ik het zie."

Red Bull-teambaas Christian Horner liet in Saudi-Arabië weten Charlie Whiting te missen. Deze uitspraken deed de Brit naar aanleiding van diverse beslissingen van de wedstrijdleiding die niet in het voordeel waren van pupil Verstappen. Whiting werd in 1997 wedstrijdleider en bleef dit tot zijn overlijden in maart 2019. Hij stierf in Melbourne net voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Australië. Seidl vindt de uitspraken van Horner richting Masi niet gepast. "Het is niet eerlijk om te zeggen dat vroeger alles anders en beter was. Ik vond het in het verleden goed en ik vind het nu goed. Het is niet niks om wedstrijdleider te zijn in de intense strijd die dit seizoen gekend heeft. Dat is wel iets wat je niet zomaar moet vergeten."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel valt de McLaren-man bij. De voormalig wereldkampioen en voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association vindt het ook niet fair om een vergelijking te maken met vroeger. "Iedereen mag zijn mening hebben, maar laat de wedstrijdleiding met rust. Het is al pittig genoeg. Tuurlijk willen we meer consistentie, maar er is ook een menselijk aspect. Het is dus lastig om het honderd procent goed te doen. Echter moet dat wel het doel zijn, dus we moeten vooral bekijken wat beter kan. Het is in ieder geval niet beter of slechter dan in het verleden", zegt Vettel, die niet snapt waarom geldboetes in de Formule 1 nog bestaan. "Die zijn onnodig. Ik vind het raar om 10.000 euro, 25.000 euro of 50.000 euro te vragen. Ik wil het bonnetje wel zien. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld?"