De Australiër kwam afgelopen winter over van Renault en heeft net als enkele andere van team gewisselde coureurs (Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Sergio Perez) moeite om zijn draai te vinden in zijn nieuwe auto. Hoewel hij in de eerste drie races drie keer keurig in de punten reed (P7, P6, P9), legde Daniel Riccardo het tot nog toe af tegen zijn teamgenoot Lando Norris. Die staat inmiddels derde in het kampioenschap, terwijl Ricciardo zevende is.

Tekenend was de teleurstelling van Ricciardo na zijn uitschakeling in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. McLaren-chef Seidl maakt zich echter geen zorgen over Ricciardo. Hij gelooft dat de huidige prestaties van de 31-jarige coureur gewoon deel uitmaken van de aanpassing aan het leven bij een nieuw team. Zo klaagde Ricciardo al voor aanvang van het seizoen over het comfort van de MCL35M. “Die stelt hem niet in staat om de auto continu op de limiet te rijden”, aldus Seidl. “Maar dat is zeker iets waarvan ik denk dat we samen met hem stappen hebben gemaakt.” En dus ziet de Duitser de toekomst van Ricciardo bij McLaren met vertrouwen tegemoet. “We moeten gewoon met hem blijven samenwerken om deze situatie te verbeteren. Zoals altijd ligt het niet alleen aan de rijder. Ook van de kant van het team moeten we bekijken hoe we hem kunnen helpen met het aanbrengen van verbeteringen aan de auto.”

Volgens Seidl is Ricciardo erg streng voor zichzelf. “Natuurlijk is hij degene die waarschijnlijk het meest teleurgesteld is, want hij weet dat hij het in zich heeft. Hij is teleurgesteld dat hij de prestaties van onze auto er nog niet uit kan halen. Maar tegelijkertijd is hij erg ervaren. Het is belangrijk om kalm te blijven en samen door dit integratie- of aanpassingsproces heen te komen. Ik denk dat hij zich erg comfortabel en gelukkig voelt in het team. Ik ben er 100 procent zeker van dat het gewoon een kwestie van tijd is, en dan zullen we de prestaties terugzien die we van Daniel gewend zijn.”