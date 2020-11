Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Turkije

Winnaars:

Toen Michael Schumacher op 29 augustus 2004 op de Spa-Francorchamps zijn zevende wereldtitel veiligstelde, leek hij een record voor de eeuwigheid te hebben gevestigd. Zeven wereldtitels, wie zou daar in hemelsnaam nog aankomen? Toen Sebastian Vettel in 2013 zijn vierde pakte, werd er even getwijfeld, al kwam er daarna zand in de motor. Niet hij maar Lewis Hamilton heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Geholpen door de dominantie van Mercedes, maar in Turkije liet hij zien veel en veel meer te zijn dan een aardige coureur in een dominante auto. In de regen van Istanbul blijf hij ijzig kalm, was hij bloedsnel in vrije lucht en liet hij een sterk staaltje bandenmanagement zien. Hamilton had het door de wanprestatie van Valtteri Bottas niet eens nodig, maar pakte zijn zevende titel in stijl. De naam Hamilton staat zo nog prominenter in de annalen van deze sport geschreven en hij lijkt nog lang niet klaar. Enkel respect is op z'n plaats.

Waar Hamilton dit jaar nauwelijks tegenstand kent, ontpopte Sebastian Vettel zich in de jaren 2017 en 2018 tot voornaamste uitdager. Geholpen door een sterk verbeterde Ferrari-motor hoopte hij de opmars van Hamilton te breken. In plaats daarvan werd de moraal van Vettel juist gebroken. Ook al omdat het bergafwaarts ging met de Scuderia en hij Charles Leclerc aan zijn zijde kreeg. Het seizoen 2020 is tot de Turkse GP een martelgang gebleken, eigenlijk triest om te zien bij een viervoudig wereldkampioen. Maar op het circuit waar hij in 2011 won, volgde een zeer welkome opsteker. Een prachtige opsteker bovendien. Waar anderen kopje onder gingen in het waterballet, bleef de ervaren Vettel foutloos. Een krankzinnige laatste sector leverde zelfs zijn eerste podiumplek sinds Mexico 2019 op. En ook die bijbehorende lach. Zo krijgt Vettel in ieder geval nog iets van een waardig Ferrari-afscheid, werkelijk niemand die hem dat misgunt.

Sergio Perez neemt aan het eind van dit jaar ook afscheid van zijn huidige team. Sterker nog: zijn zitje wordt ingenomen door Vettel. De Mexicaan zit in een lastig parket en heeft nog geen stoeltje voor volgend jaar. Doordat de tijd begint te dringen, spreekt hij al hardop over een sabbatical. Het enige wat hij kan doen om dat te voorkomen, is spreken met het rechtervoetje. En juist dat deed Perez afgelopen weekend. Een keurige kwalificatie en een dito race. Waar teammaat Lance Stroll gaandeweg ten onder ging, stond Perez wel zijn mannetje met een welverdiende tweede plek tot gevolg. Hij heeft meteen laten zien waarom hij volgend jaar nog wel van de partij moet zijn en eveneens wat F1 mist als dit onverhoopt niet lukt. Hulde.

Verliezers:

"Een regelrechte ramp", zo typeerde Valtteri Bottas zijn eigen optreden in Turkije. Enkele momenten daarvoor kreeg hij over de boordradio te horen dat er nog vier rondjes te rijden waren. "Maar dat mag van mij ook best wat minder", luidde zijn even trieste als humoristische reactie. Het zegt veel over de hondsberoerde race van Bottas. De Fin zakte volledig door het ijs en dat terwijl hij normaliter juist zo sterk is op circuits met weinig grip. Maar in Istanbul was daar niks van te merken. Na twee spins in de openingsronde was al duidelijk dat de Turkse GP een kansloze expeditie zou worden. Het restant bevestigde dat. Bottas spinde minstens vijf keer en momenten waarop hij zijn auto bijna verloor, zijn niet eens op twee handen te tellen. Het handje van Hamilton, toen hij zijn teamgenoot op een ronde zette, zei overigens alles.

Zo bont als Bottas maakte Max Verstappen het niet, maar dat laat onverlet dat de Turkse GP wel degelijk zijn minste race van 2020 was. Waar de Nederlander doorgaans het maximale uit zijn auto haalt en de enige luis in de pels van Mercedes is, was daar zondag weinig van te merken. En dat terwijl hij zich in de dagen daarvoor juist ontpopte tot favoriet voor winst, zeker in de regen. In de race ging het echter niet bepaald voor de wind. Verstappen sprak zelf over een verkeerd afgestelde voorvleugel, maar leek persoonlijk ook iets te ongeduldig in duel met Perez. Waar Hamilton zoals gezegd wel het geduld had om te wachten, vergaloppeerde de Nederlander zich. Een dubbele spin, een extra pitstop en derhalve een verloren race. Miserabel. Doordat Alexander Albon in gunstige positie eveneens in de rondte ging, valt er wel iets voor te zeggen om het hele Red Bull-team als verliezer aan te merken. Zeker doordat de formatie van Christian Horner diens driehonderdste race afwerkte. Een jubileum om snel te vergeten dus.

De laatste verliezer van deze rubriek was op zaterdag nog de grote winnaar: Lance Stroll. De Canadees reed naar pole en leek het predicaat 'rijkeluiszoontje' van zich af te schudden. Vooral omdat het niet de eerste keer was dat Stroll in verraderlijke omstandigheden kwam bovendrijven. Stroll is niet zelden gezien als het lachertje van de koningsklasse, maar weet zich in chaotische omstandigheden toch goed te redden. Dat kan niet iedere keer toeval zijn. Toch staat hij uiteindelijk aan de verkeerde kant van deze rubriek. Op zondag zakte Stroll namelijk weg. Hij leek lange tijd mee doen voor winst of in ieder geval voor het podium, maar na de tweede stop ging het helemaal mis. Het team sprak nadien over schade aan de voorvleugel, maar net zoals bij Verstappen kan dat niet de volledige verklaring zijn. Na een stop die Stroll zelf helemaal niet wilde maken, reed hij zijn intermediates snel kapot en werd hij links en rechts voorbij gereden. Het team leerde ervan door met Perez niet dezelfde fout te maken, maar voor Stroll was het kwaad al geschied. P9 na pole-position, het is wat men noemt verliezen. Pijnlijk.

