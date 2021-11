Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Qatar

Winnaars:

In het vliegtuig naar Qatar wist Lewis Hamilton al wat hem te doen stond. De laatste drie races van dit Formule 1-seizoen móéten gewonnen worden om zich voor de achtste keer tot wereldkampioen te kunnen kronen. Werk aan de winkel dus. Fouten zijn in deze van fase van de strijd een 'no-go', laat staan een DNF, al is Max Verstappen nu op exact hetzelfde punt aanbeland. Dat laatste heeft bijzonder veel te maken met de superieure Mercedes-auto die Hamilton ter beschikking heeft. Het klopt dat de Brit foutloos is gebleven en ook krediet verdient, maar het wordt allemaal een stukje makkelijker door het wapentuig waar hij momenteel op kan rekenen. Het pakket van Mercedes maakt momenteel het grootste verschil en niets anders. Er stond op het Losail International Circuit dan ook geen enkele maat op de W12 - althans niet op het exemplaar van Hamilton - en daarbij moet ook worden bedacht dat de verse Brazilië-motor nog niet eens in zijn bolide lag. Red Bull zoekt naarstig naar wat de Mercedes van Hamilton momenteel zo snel maakt en een antwoord op die vraag is heel rap geboden. Anders kan een superieure auto de finaleraces van dit Formule 1-seizoen wel eens eentonig maken en dat verdient dit prachtjaar absoluut niet.

De grootste winnaar van dit weekend moet Fernando Alonso zijn. De Spanjaard heeft door ongelukkige keuzes in zijn carrière niet de dominatie van Hamilton mogen beleven en heeft mede daardoor slechts twee wereldtitels achter zijn naam staan. Dat neemt niet weg dat hij wel degelijk en ook nog steeds uit het juiste racehout is gesneden. Zijn comeback is vorig jaar met gefronste wenkbrauwen begroet in de paddock, maar in Qatar liet Alonso zien het kunstje nog steeds te beheersen. Volgens Marcin Budkowski was het kantje boord of de Pirelli-banden het bij Alonso wél zouden houden, maar P3 aan de meet is de enige welverdiende beloning. Alpine ging als de brandweer op het Losail International Circuit en Alonso heeft het karwei afgemaakt met twee sterke optredens op zaterdag en zondag. Zijn eerste podium sinds 2014 - toen Verstappen nog EK Formule 3 reed - is binnen en Alpine heeft ook nog eens een belangrijke slag geslagen bij de constructeurs.

Waar Alonso een éénstopper tot een goed einde heeft gebracht, geldt exact hetzelfde voor Lance Stroll. De Canadees reed grotendeels buiten het zicht van de camera's, maar dat doet niets af aan zijn prestatie. Hij heeft het tactische plan van Aston Martin tot in de puntjes uitgevoerd. Zelfs beter dan teammaat Sebastian Vettel, die zondag genoegen moest nemen met het laatste puntje. Stroll wist op zijn beurt een prima race pace te combineren met een acceptabele bandenslijtage. Aston Martin wist dat het vanaf de twaalfde startpositie wel iets gewaagds moest proberen met Stroll en de beloning mag er dan ook zijn. P6 in Qatar is pas zijn derde puntenfinish na de zomerstop en ook meteen zijn beste resultaat van dit jaar. Reëel om te verwachten dat dit een ijzersterk slot van het seizoen inluidt is het niet meteen, maar een even fijne als welkome opsteker is dit wel voor de groene brigade.

Tekst gaat verder onder de foto:

Verliezers:

Een dag in de hel, zo noemde Mercedes-teambaas Toto Wolff de zondag van Valtteri Bottas. De Fin moest forfait geven door schade, al zat daar ook een tactisch element in. Met de DNF kon Mercedes de motor sparen en een frissere motor kan in de laatste races goed van pas komen om Verstappen punten af te snoepen. Dat laatste was in Qatar ook de bedoeling en had afgaande op de vrijdag best kunnen lukken. Bottas schoot uit de startblokken en vroeg zich zaterdag stomverbaasd af waar de snelheid ineens was gebleven. Een gridstraf deed er nog een schepje bovenop, al moet Bottas de hand ook deels in eigen boezem steken. Een hondsberoerde start wierp hem ver terug en daarna sneed hij wederom niet als een warm mes door de boter. Het was voor Toto Wolff aanleiding om zich over de boordradio te melden. Een top-vier notering was op dat moment nog mogelijk, al spoelde die door het putje dankzij een lekke band. Dat Wolff er zo bovenop zat en dat Bottas' DNF best pijn doet, heeft niet zozeer met medeleven met de afzwaaiende Mercedes-coureur te maken, als wel het constructeurskampioenschap. Er is Mercedes bijzonder veel aan gelegen om die titel voor de achtste keer op rij binnen te halen, al is het gat met Red Bull door deze dag in de hel geslonken tot slechts vijf punten.

Nog groter is de schade voor AlphaTauri in het constructeurskampioenschap. Het zusterteam van Red Bull Racing wenst een gooi te doen naar P5, maar die notering is na de zondag in Qatar bijzonder ver weg. In de donderdagse persconferentie waren meerdere coureurs er als de kippen bij om te benadrukken dat AlphaTauri zo'n verschrikkelijk snelle auto heeft en dat die bolide qua pure snelheid hoger moet worden ingeschat dan Alpine en Ferrari. In de kwalificatie toonde Pierre Gasly aan dat die potentie er over één ronde inderdaad is, al ging het op zondag behoorlijk mis. Gasly noemde de race pace "schokkend" en zakte in het moeras van het middenveld weg tot P11. Yuki Tsunoda kon de ijzers met P13 evenmin uit het vuur halen, al mag dat ook niet van hem worden verwacht. Gevolg is wel dat de formatie van Tost tegen een achterstand van 25 punten aankijkt op Alpine en dat het een hels karwei - zo niet een schier onmogelijke opgave - wordt om dat gat in de laatste raceweekenden nog ongedaan te maken.

Voor het laatste stekje bij de verliezers begint het een zichzelf repeterend verhaal te worden. Ook ditmaal gaat de twijfelachtige eer naar McLaren, al had Williams met twee lekke banden ook in aanmerking kunnen komen. Doordat het team uit Grove wel iets moest riskeren en daar simpelweg de prijs voor heeft betaald, gaat de voorkeur echter uit naar McLaren. De manschappen van Andreas Seidl hebben hun achterstand op Ferrari zien oplopen tot 39.5 punten en dat in een weekend waarin de Scuderia ook niet optimaal presteerde. Dat laatste is een geluk bij een ongeluk, al zit McLaren juist in een positie dat ze van die mindere Ferrari-weekenden moeten profiteren. Het is door een lekke band van Lando Norris compleet mislukt. De jonge Brit koerste op een vierde stek af, totdat het ook bij hem linksvoor verkeerd ging. P9 is het beroerde gevolg en van Daniel Ricciardo kon het zondag ook al niet komen. De Australiër spaarde naar eigen zeggen veel meer brandstof dan nodig door een systeemfout, hetgeen de Qatarese GP tot een kansloze expeditie heeft gemaakt. McLaren moet langzaam maar zeker genoegen nemen met P4 en daar had in Woking eigenlijk niemand rekening mee gehouden na het topweekend in Monza.

F1-update: Verstappen beperkt de schade, felle Red Bull-kritiek op FIA