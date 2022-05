Analyse: Het verschil met Ferrari waar Red Bull hoop uit put voor Miami GP

De Scuderia uit Maranello had zich zaterdag niets meer kunnen wensen in Miami. In Q3 werden de eerste twee startplekken binnengesleept, waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz veerkracht toonden. In de paddock is gefluisterd dat de schuiver in Imola een mentaal tikje zou zijn voor eerstgenoemde, maar daar valt niets van te merken. Leclerc doet simpelweg wat hij dit hele jaar al doet: leveren. Sainz heeft iets meer moeite, maar ook hij toonde veerkracht na de crash op vrijdag.

Doorslaggevende factor was dat beide heren wél binnen de lijntjes kleurden in de slotfase van Q3 en dat Max Verstappen een moment richting de bochten 5 en 6 beleefde. In de eerste run had de Nederlander nipt de overhand en doordat de baanomstandigheden aan het eind beter waren, had ook hij zichzelf kunnen verbeteren. Het genoemde moment bracht echter een vroegtijdig einde aan zijn run en is volgens Verstappen deels te verklaren door de verloren vrijdag. Verstappen moest de baan op zaterdag nog leren kennen en dat speelt mee op een stratencircuit waar vertrouwen alles is.

Patroon uit voorbije weekenden nog altijd intact

Het geeft aan dat het in Miami om details draait en dat een klein foutje door de man achter het stuur al het onderstaande teniet kan doen. Dat gezegd hebbende, laat de data ook dit weekend weer een interessant verschil tussen Red Bull en Ferrari zien, een verschil dat verder gaat dan de momentopnames van coureurs. In de onderstaande afbeelding (de tweet onder het artikel) is namelijk te zien dat het patroon van de voorbije raceweekenden onveranderd is. De rechte stukken kleuren nog altijd overwegend blauw, de bochtige secties rood. Het geeft aan dat Red Bull nog altijd hogere ogen gooit in de speed trap en dat Ferrari in (langzame) bochten het verschil maakt.

Het overeind blijven van deze trend is enerzijds opmerkelijk, omdat Ferrari juist voor Miami heeft ingezet op iets meer topsnelheid. De Scuderia heeft voor het eerst dit jaar een low downforce-achtervleugel ter beschikking en heeft Leclerc ook voorzien van een verse krachtbron. Ferrari sprak in de paddock de verwachting uit dat het daardoor iets minder zou winnen in langzame bochten, maar dat het Red Bull op rechte stukken beter van repliek zou dienen. De telemetrie van F1 Tempo laat zien dat dit deels het geval is. Het blijkt bijvoorbeeld als de snelste Q3-ronden van Leclerc en Verstappen worden vergeleken. Het verschil tussen beide auto's is al groter geweest op rechte stukken, al blijft overeind dat de RB18 nog altijd iets harder loopt als het langdurig vol gas is.

Het hangt volgens Red Bull-teambaas Christian Horner samen met wat weer een bewuste keuze van zijn team zou zijn geweest. Iedereen rijdt in Miami met relatief weinig downforce, maar Red Bull heeft dat al helemaal geprobeerd om op rechte stukken het voordeel te behouden. Het besef dat die zet over één ronde iets zou kunnen kosten, is er, maar het belang van de race weegt iets zwaarder. "Wij hebben de auto anders afgesteld dan Ferrari. Zij hebben iets meer downforce en zijn sneller in de bochten. Zij komen ook soepeler door de bochten, maar wij zouden sneller moeten zijn op de rechte stukken", bevestigde Horner na de kwalificatie. "Het wordt daardoor een fascinerend gevecht."

De uiteenlopende keuzes zijn dit hele jaar al een interessante factor in de strijd geweest en dat zal rond het Hard Rock Stadium niet anders zijn. Interessant is ook dat de beste keuze per circuit verschilt. Zo heeft Red Bull in Jeddah geprofiteerd van de afstelling, maar betekent minder downforce normaal iets meer bandenslijtage en is dat op andere banen al doorslaggevend geweest. In dat opzicht wordt de race in Miami spannend. Door het gebrek aan long runs kan niemand de bandenslijtage goed inschatten en dus weet ook Red Bull nog niet welke prijs het voor de gemaakte keuze moet betalen. "Niemand heeft een lange run gedaan, dus niemand weet hoe de bandendegradatie zal zijn. Wordt het een tweestopper of toch een éénstopper? Dat moeten we gaandeweg uitvinden."

Inhalen wel of niet mogelijk door gebrek aan grip?

Een andere factor van belang is hoe goed inhalen mogelijk is. Een surplus aan topsnelheid is leuk en aardig, maar niet als het niet te verzilveren valt. Sergio Perez heeft aangegeven dat er net naast de ideale lijn bijzonder weinig grip is en dat inhalen daardoor een lastige opgave wordt. Teambaas Horner ziet het echter anders: "Ik denk dat er wel inhaalmogelijkheden zijn. De DRS is hier in mijn optiek erg sterk en door de races in het voorprogramma moet er in de voornaamste remzones ook al wel wat rubber liggen. Aan het eind van het lange rechte stuk moet inhalen op zich kunnen."

Horner plaatst daar nog wel twee kanttekeningen bij. Ten eerste wordt de openingsfase belangrijk: Verstappen moet daarin één Ferrari proberen te verschalken, aldus zijn teambaas. "Voor ons wordt het belangrijk om de Ferrari's zo snel mogelijk te splitten. Ik denk dat ze anders het teamspel gaan spelen en de leider willen beschermen. Waarom zouden ze dat niet doen? De start wordt cruciaal." Voordeel voor de wereldkampioen is dat hij net als Leclerc op de 'schone' kant van de grid staat. De tweede kanttekening van Horner is trouwens dat een safety car een zekerheidje lijkt en dat de timing daarvan (bijvoorbeeld rond de pitstops) een grote rol kan spelen. "We hebben misschien ook een beetje geluk nodig." Oftewel: naast deze inhoudelijke dingen is dit typisch zo'n circuit waarop de factor pech dan wel geluk een doorslaggevende rol kan spelen. Naast alles uit het eigen pakket halen, kan een schietgebedje bij Ferrari en Red Bull dus ook geen kwaad in The Sunshine State...