Analyse: Waarom een salarisplafond in F1 geen groot verschil maakt

Laten we beginnen met de constatering dat het invoeren van een salarisplafond om meerdere redenen vrij logisch is. Te beginnen met COVID-19. De hele wereld krijgt als gevolg daarvan economische opdoffers te verwerken en de sportwereld vormt zeker geen uitzondering. Wie de kwartaalcijfers van de Formule 1 eens bekijkt, ziet meteen dat het anno 2020 geen vetpot meer is. Door het opstellen van een uitgebreide racekalender - waarvoor hulde - wordt de pijn nog wel enigszins verzacht, maar dat neemt niet weg dat alle teams de gevolgen in meer of mindere mate voelen. Kostenreductie is dus zeer gewenst.

Daarnaast past een salarisplafond bij andere hervormingen van de Formule 1. De coronatijd is immers aangegrepen om er meerdere veranderingen doorheen te drukken. Zo is het nieuwe reglement met een jaar uitgesteld, heeft FIA-president Jean Todt met een 'safeguard clause' meer macht verkregen en is het budgetplafond verlaagd tot 145 miljoen dollar in 2021. Door het aangekondigde vertrek van Honda wordt er ook gesproken over het bevriezen van de motorische doorontwikkeling. Dit plan krijgt niet alle handen op elkaar, maar gesprekken tonen wel aan dat veel teams voor een kostenreductie op motorisch vlak zijn. Zo moeten de uitgaven aan verschillende 'performance differentiators' worden beperkt. Waarom dan niet voor de coureurs? Zij vormen toch net zo goed een manier om onderscheid te maken tussen teams? Aangezien het antwoord daarop een volmondig 'ja' luidt, is zo'n salarisplafond best logisch.

De invoering ervan laat door enkele juridische haken en ogen nog op zich wachten, maar alle teams hebben wel alvast met het plan ingestemd: maximaal dertig miljoen dollar per jaar voor beide coureurs aan salarishuishouding, bij elkaar opgeteld dus. Het plan moet ingaan vanaf 2023, waarbij al eerder afgesloten contracten voor dat jaar worden gerespecteerd. Max Verstappen heeft dus geluk met zijn vroege deal. Teams mogen overigens nog wel meer uitgeven dan die dertig miljoen, maar het bedrag waarmee de salarisgrens wordt overschreden, zal dan in mindering worden gebracht op het 'gewone' budgetplafond.

Vrees voor leegloop ongegrond: "Coureurs verdienen te veel geld"

Een tamelijk helder verhaal dat op applaus kan rekenen. Of zoals Franz Tost het samenvat: "Ik vind dat coureurs veel, maar dan ook echt veel te veel geld verdienen. Als ik iets te zeggen had, dan zou er meteen een salarisplafond van tien miljoen komen", is de Oostenrijker duidelijk. Zijn landgenoot Toto Wolff denkt er iets anders over. Hij vindt een salarisplafond juist linke soep, zeker als het in één keer wordt ingevoerd. "We moeten onze supersterren niet verliezen. Dit zijn wereldwijde sterren, de besten in hun soort." Waar Wolff door het aflopende contract van Lewis Hamilton waarschijnlijk voor eigen parochie preekt, is Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer allerminst bang voor het weglopen van topcoureurs. "Zelfs met zo'n grens liggen de salarissen in F1 nog veel hoger dan wat coureurs in andere kampioenschappen kunnen verdienen."

Een leegloop is dus niet aan de orde. Des te meer omdat de aantrekkingskracht van de Formule 1 als koningsklasse veel verder gaat dan enkel de financiën. Of om nogmaals met de woorden van de uitgesproken Tost te spreken: "Coureurs mogen al lang blij zijn dat ze in zulke auto's mogen rijden en dat ze er ook nog iets voor betaald krijgen." En zo is het maar net. Onder die coureurs heerst trouwens nog wel enige verdeeldheid. Waar een Hamilton logischerwijs niet staat te springen om dit plan, is Grand Prix Drivers' Association-voorzitter Romain Grosjean vrij helder: "Voor mij is het juist onacceptabel dat Hamilton iets van veertig miljoen per jaar kan verdienen, terwijl een andere coureur voor exact hetzelfde werk slechts 150.000 dollar krijgt."

Goed verhaal, weinig effect in de praktijk

Rest de vraag of een salarisplafond hier echt verandering in gaat brengen. Of de salarissen dus dichter bij elkaar komen en of topteams echt minder spenderen aan coureurs? Het eerlijke antwoord luidt 'nee'. Natuurlijk is zo'n ingreep nog altijd beter dan helemaal niets doen en geeft het bovenal aan wat de Formule 1 voor ogen heeft, maar een ferme omslag valt niet meteen te verwachten. Dat komt vooral doordat er in de bepalingen staat dat het salaris nog altijd mag worden aangevuld door 'persoonlijke sponsorovereenkomsten'. En juist daar wringt de schoen.

Hoewel dit aan de ene kant volstrekt logisch is en coureurs de noodzakelijke vrijheid geeft om lucratieve deals met externe partners te sluiten, biedt dit meteen ook een opening voor hun huidige werkgevers. Zo kan Mercedes het salaris van Hamilton, als zijn uitlatingen over een eventueel vertrek daadwerkelijk loze woorden blijken, alsnog op het huidige niveau brengen. Het feitelijke salaris zal dan wel in overeenstemming met het nieuwe salarisplafond zijn, maar de Brit kan daarnaast doodleuk worden benoemd tot Mercedes- dan wel AMG-ambassadeur. Aangezien dat tot de categorie 'persoonlijke overeenkomsten' behoort, valt dit buiten het salarisplafond en zit er dus geen enkele bovengrens aan dat bedrag. Eigenlijk net zoals Sebastian Vettel met zijn overstap al een ambassadeur van het merk Aston Martin wordt.

Als de Formule 1-topteams de huidige salarissen acceptabel achten, zullen ze die bedragen dus blijven uitkeren. Alleen worden de contracten dan gewoon op een andere manier ingevuld om te voldoen aan dit nieuwe reglement. Het plan voor een salarisplafond is al met al best leuk voor de bühne en past ook naadloos bij andere (en op het oog goede) hervormingsplannen van Liberty en de FIA, maar zal in de praktijk bitter weinig verschil maken. Vooral omdat grote merken als Ferrari, Mercedes en Red Bull eerder bereid zullen zijn om de portemonnee flink te trekken voor deze 'persoonlijke overeenkomsten'. Dus ach, what's new?