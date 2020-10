Analyse: Complex F1-steekspel over motorenplan Red Bull

2 oktober 2020, de dag waarop Honda tijdens een ingelaste persconferentie het eigen vertrek aankondigde. Een schok voor de buitenwereld, maar een logisch gevolg van al het voorgaande voor insiders. Zo liet Max Verstappen in een eerste reactie weten dat hij 'het vertrek al langer zag aankomen'. Hij voegde eraan toe zich geen zorgen te maken, al wenste hij desgevraagd door Motorsport.com nog niet in te gaan op de voornaamste scenario's.

Toch tekent het plan zich al aardig af, althans in de hoofden van Helmut Marko en Christian Horner: de regie in eigen hand nemen om niet nogmaals afhankelijk te zijn van een externe motorleverancier en daarbij een beetje hulp krijgen van de verdere F1-gemeenschap. Dat laatste moet bestaan uit het bevriezen van de doorontwikkeling na het seizoen 2021. Marko heeft het verzoek daartoe achter de schermen al eerder bij alle hoofdrolspelers neergelegd, maar maandag is dit voor het eerst plenair besproken in de Formula One Commission. De Red Bull-adviseur moet de FIA en een meerderheid van de rivalen mee zien te krijgen, al spelen de onderhandelingen zich in werkelijkheid af tussen de resterende motorleveranciers en Red Bull.

Verschillende belangen

Het overleg van maandag heeft kort gezegd nog geen oplossing opgeleverd. Vreemd is dat gezien de complexiteit niet. Allereerst naar de uiteenlopende belangen. Zo stond Mercedes-teambaas Toto Wolff vooraan om het plan van Red Bull te steunen. "Het gebeurt niet vaak dat Toto het met Red Bull eens is", grapte Horner daarover. Maar die steun is makkelijk te verklaren en rust grotendeels op eigenbelang. Mercedes heeft momenteel de beste krachtbron en een ontwikkelingsstop zou die bevoorrechte positie nog enkele jaren garanderen. Ferrari is juist faliekant tegen en ook dat is te verklaren door eigenbelang. Tot het eind van 2025 met een inferieure motor rijden, is immers geen optie voor de manschappen uit Maranello. Dan nog Renault, dat merk is naar verluidt iets minder stellig. Cyril Abiteboul wil de kosten op motorisch vlak wel drukken, maar lijkt in dit stadium nog geen onverdeeld voorstander van het Red Bull-plan.

De verschillende posities zijn daarmee geschetst. Doordat Ferrari nog altijd over het vetorecht beschikt, zal Red Bull linksom of rechtsom tot een compromis met het steigerende paard moeten komen. Voor dat compromis wordt er ook gesproken over een kunstmatige manier om de motoren dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld middels de 'fuel flow' meter - Ferrari om een andere reden nog wel bekend. Dit roept echter de vraag op of F1 zo'n verkapte 'balance of performance' wel moet willen. Het lijkt niet bij het DNA van de koningsklasse te passen, zoals dat eigenlijk ook geldt voor het bevriezen van de doorontwikkeling. Want moet F1 niet juist een bolwerk van vooruitstrevende technologie en doorontwikkeling zijn? Of zoals Otmar Szafnauer aan Motorsport.com liet weten: "We moeten een sport hebben waarin de strijd voor een deel op motorisch vlak plaatsvindt, voor een deel met het chassis, een beetje met de afstelling en tot slot voor een deel met de coureurs. Als je één van die elementen uitsluit, is het geen F1 meer."

Het nieuwe motorreglement

Dat markeert een eerste reden waarom er nog geen groen licht is, al speelt er meer. Veel meer zelfs. Voor de hoofdrolspelers in de Formula One Commission hangt het verzoek van Red Bull namelijk nauw samen met het nieuwe motorreglement. Dat staat formeel voor 2026 op de rol, al gaan er steeds meer stemmen op om de invoering naar voren te halen. Ook dat ziet Red Bull graag gebeuren. Marko stelt namelijk dat de voorzetting van het Honda-project slechts een overgangsperiode betreft en dat hij vanaf 2023 of idealiter 2024 een nieuw en vooral simpeler motorreglement wil. Dat laatste jaartal is overigens niet willekeurig gekozen. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat de Volkswagen Group vanaf 2024 zou kunnen instappen, mits de voorwaarden goed genoeg zijn.

Dat vormt een belangrijk aspect. Want hoe moet het nieuwe motorreglement er uitzien? Iedereen is het erover eens dat de huidige motoren te duur, te complex en ook te weinig relevant zijn, maar hoe het wel moet is een stuk moeilijker. Althans voor iedereen, behalve voor Marko die de zaken nogal simplistisch voorstelt. "We moeten gewoon een simpele motor hebben, eentje die iedereen kan bouwen. Daar plak je dan een groen stickertje op met een standaard KERS-systeem en duurzame brandstoffen, meer is niet nodig. Wat betreft die brandstoffen moet er alleen nog worden vastgesteld of we voor synthetische of biobrandstoffen gaan", aldus de Oostenrijker tegenover Auto, Motor und Sport.

Zo makkelijk is het echter niet. De FIA wil graag de tijd nemen en met verschillende partijen om tafel gaan om te kijken wat zij nodig achten voor het nieuwe reglement. Dat is ook verstandig, omdat het nieuwe reglement van cruciaal belang is voor de toekomst van de Formule 1 en het aantrekken van nieuwe merken. Red Bull heeft die tijd echter niet, getuige de deadline van 15 november die Marko alvast op tafel heeft gelegd. Die datum heeft dan weer alles te maken met een daaropvolgend gesprek met Honda, dat naar verluidt voor 20 november gepland staat. Er is haast geboden en dus voert de energiedrankengigant de druk alvast op.

De vraag is welk effect dit zal hebben. Zo heeft FIA-president Jean Todt al aangegeven dat hij zich niet onder druk laat zetten. "Ik respecteer iedere mening en elk verzoek, maar laat me niet chanteren. Door niemand", is Todt stellig tegenover Auto, Motor und Sport. Hij bevestigt dat de Formule 1 emissievrij moet worden en dat het nieuwe motorreglement daar belangrijk voor is. De FIA moet dus verder kijken dan het kortetermijnbelang van Red Bull, waardoor het zeer de vraag is of dit alles voor de door Marko genoemde 15 november kan. Red Bull speelt hoog spel, maar moet begrijpen dat het eigen verzoek nauw samenhangt met het nieuwe reglement. Daarvoor is bovenal zorgvuldigheid geboden, er is maar één kans om het goed te doen. Tegelijkertijd is een vertrek van beide Red Bull-teams natuurlijk dodelijk, hetgeen dit steekspel tot balanceren op een uiterst dun koord maakt. Beide partijen hebben elkaar daarbij nodig, maar de hamvraag is nu: wie is bereid om het eerst te buigen en de eigen belangen deels op te geven? De eerste gesprekken hebben het antwoord daarop nog niet opgeleverd, wordt ongetwijfeld vervolgd.