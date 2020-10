Mercedes steunt Red Bull voor bevriezen motorische ontwikkeling

Het besluit van Honda om de sport na afloop van het Formule 1-seizoen 2021 te verlaten, roept bovenal de vraag op hoe Red Bull de toekomst op motorisch vlak eigenlijk voor zich ziet. Het antwoord daarop is inmiddels geformuleerd door topadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker heeft uit de doeken gedaan dat Red Bull het motorenproject van Honda graag op eigen houtje wil voortzetten, maar dat daar wel een volledige bevriezing van de motorische doorontwikkeling voor nodig is vanaf het Formule 1-seizoen 2022.

Liever niet weer met hangende pootjes naar Renault

Om dat voor elkaar te krijgen is in eerste instantie medewerking van de FIA en een meerderheid van de rivaliserende teams nodig. In dat opzicht kan Red Bull op de steun van één van de grootste spelers rekenen, zo bleek in Portugal: Mercedes. "Ik denk dat de Formule 1 het in theorie ook wel kan redden met drie motorleveranciers, maar met vier verschillende motoren doorgaan zou natuurlijk veel beter zijn. Zeker als we die kans hebben. Ik begrijp ook goed waar Red Bull vandaan komt en dat ze na 2021 niet graag terug willen naar de status van een klantenteam", reageert Wolff op een vraag van Motorsport.com.

"Ze willen een fabrieksteam blijven en kunnen in die hoedanigheid misschien nog wat dingen optimaliseren. Misschien heeft Honda ook nog wat in de pijplijn zitten, waardoor Red Bull het vertrouwen heeft dat de huidige motor nog beter wordt. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om Red Bull deze kans te geven", vervolgt de Oostenrijker zijn uitleg. "In de Formule 1 probeert iedereen natuurlijk de beste deal voor zichzelf te krijgen, of dat nu in financieel opzicht is of juist sportief gezien. Dit is hun huidige positie en daar kan ik goed mee leven. Ik kan er trouwens ook mee leven als ze wel een klantenteam willen worden, het Honda-project deels willen financieren of het Honda-project dus willen overnemen. Al die besluiten kan ik steunen."

Een redelijk voorstel van Red Bull

Het begrip van Wolff is ergens wel bijzonder. Al is het maar omdat Red Bull en Mercedes elkaar al meermaals in het vaarwater hebben gezeten en ook doordat Marko en Wolff op persoonlijk vlak bepaald geen vrienden zijn. Vanwaar dan toch dit begrip? "Nou, ik denk zoals gezegd dat zij niet graag weer tot een klantenteam verworden. Tegelijkertijd snap ik heel goed dat ze geen enorme bedragen willen uitgeven aan een wapenwedloop met andere merken. In dat opzicht is dit een redelijk voorstel en dus ook een voorstel dat ik wil steunen. Ik vind sowieso dat Red Bull een verschrikkelijk belangrijk merk is voor de Formule 1 en ben van mening dat wij er alles aan moeten doen om beide teams binnenboord te houden."

