Analyse: De F1-toekomst van Mercedes, een complex vraagstuk

Hoe lang blijft Mercedes de Formule 1 nog trouw? Het is een vraag die de gemoederen al langere tijd bezighoudt. Het is ook een vraag die bij ieder Formule 1-team vroeg of laat onvermijdelijk opkomt. ‘Een lidmaatschap voor het leven mag je van niemand verwachten’ zei Jan Lammers immers al terecht tegenover Motorsport.com. Het geldt vanzelfsprekend ook voor Mercedes.

Mercedes staat voor een tweesprong

En toch is er bij de Zilverpijlen nog wel iets meer aan de hand. Met een fabrieksteam in de Formule E en een motorendeal met McLaren hebben de Duitsers zichzelf namelijk een goede uitgangspositie verschaft. Een goede positie om de koningsklasse zonder gezichtsverlies te verlaten welteverstaan. Het zou een afscheid zijn waar alle Brexit-betrokkenen nog een puntje aan kunnen zuigen.

Maar het is vooral de vraag of deze losse eindjes al op korte termijn aan elkaar worden geknoopt. Deze vraag is extra prangend aangezien het huidige (commerciële) contract met de Formule 1, het zogenaamde Concorde Agreement, voorafgaand aan 2021 moet worden vernieuwd. Mercedes stevent met andere woorden af op een cruciale tweesprong: ofwel een nieuwe Concorde-deal tekenen en zich committeren voor de lange termijn ofwel de stekker uit het fabrieksteam halen. Of zoals Toto Wolff deze spagaat liever verwoordt: "Je kunt net als Ferrari zeggen dat je voor altijd mee blijft doen. Maar je kunt ook zeggen: ‘We hebben een succesvolle tijd achter de rug. We hebben niets meer te bewijzen, laten we iets anders doen.’ Voor beide strategieën valt iets te zeggen.”

Continue gesprekken, maar geen 'crunch meeting'

Juist deze discussie wordt momenteel achter de schermen gevoerd. En dan met name door de kopstukken van het overkoepelende moederbedrijf Daimler. Motorsport.com heeft vernomen dat deze gesprekken nog in volle gang zijn, maar dat een allesbeslissende vergadering (de vermeende 'crunch meeting') niet aan de orde is. Het betekent ook dat alle geruchten over Aston Martin, dat de boel onder aanvoering van Lawrence Stroll en Toto Wolff zou willen overnemen, nog behoorlijk voorbarig zijn. Die geruchten lijken in deze fase vooral vanuit Aston Martin zelf te worden gevoed, omdat ze mogelijk een positieve uitstraling op het bedrijf en dus op de waarde ervan hebben.

De feitelijke situatie is echter nog niet zo in beton gegoten. Die situatie komt veel meer overeen met het verloop van de voorbije weken. Motorsport.com heeft van bronnen binnen het bedrijf vernomen dat de reguliere bestuursgesprekken nog steeds gaande zijn, maar dat de vermeende en allesbeslissende meeting (in de tweede week van februari) niet op de planning staat. Woorden die trouwens ook al publiekelijk zijn ondersteund door Mercedes, bij monde van Daimler CEO Ola Kaellenius. "Het is niet waar", luidde zijn korte maar krachtige reactie op het vermeende 'crunch meeting'-verhaal via persbureau Reuters. Het is met andere woorden veel meer een 'ongoing proces' dan dat in eerste instantie nogal simplistisch werd geschetst.

Kostenbesparing bij Daimler en vooruitkijken in de auto-industrie

En een buitengewoon complex proces bovendien. Zo is het Formule 1-project onderdeel van een krachtenveld dat veel verdergaat dan de sport zelf: het gaat naast alle sportieve zaken vooral om financiële overwegingen en om de bredere auto-industrie. Op het vlak van financiën is de koers van Daimler tamelijk duidelijk. Het moederbedrijf heeft publiekelijk aangekondigd voor het eind van 2022 aanzienlijk te willen snijden in de kosten. Deze reductie zou zo'n 1,4 miljard euro moeten omvatten, 'waarbij alle onderdelen van het bedrijf worden bekeken'. De Formule 1 incluis. Die vaststelling kan nogal simplistisch worden geïnterpreteerd als een aanstaand vertrek, maar dat is te makkelijk. Het gaat voorbij aan het feit dat de meeste F1-uitgaven worden gedekt binnen het F1-project zelf, onder meer door sponsoring, motorendeals en prijzengeld.

Daarnaast fungeert het Formule 1-project nog altijd als het voornaamste uithangbord van Mercedes en daarmee ook van Daimler op marketinggebied. Een rol die het jonge Formule E-fabrieksteam vooralsnog nog niet kan dragen. Daarnaast houden al deze overwegingen nog lang niet op bij het financiële verhaal. Mercedes wil namelijk anticiperen op de toekomst, op bredere ontwikkelingen in de auto-industrie. Als die trend meer en meer op duurzaamheid aanstuurt, rijmt dit wellicht niet meer met de koningsklasse van de autosport - ondanks dat de Formule 1 op dat vlak ook grote stappen wil zetten.

Door diezelfde overweging heeft Mercedes de DTM ook gelaten voor wat het was. En dat terwijl men in dat kampioenschap ook uiterst succesvol was en de lakens uitdeelde op het moment van vertrek. Daar valt natuurlijk tegenin te brengen dat deze Duitse merkenklasse qua wereldwijde uitstraling nog niet in de schaduw kan staan van de Formule 1. Een eventueel F1-vertrek heeft dus beduidend meer voeten in aarde. Het is vooral een kwestie van vooruitkijken. De Formule 1 brengt Mercedes op dit moment nog heel veel, maar hoe zit dat in de toekomst? Een lastige vraag, maar wel eentje die in de komende maanden al moet worden beantwoord. Zonder nieuw Concorde-contract kan men eind 2020 immers nog rustig en via de voordeur vertrekken, maar bij een nieuwe deal ligt dat een stuk lastiger. Een duivels dilemma in een zeer complex krachtenveld dus. En ook eentje waarbij haast geboden is. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Video: Waarom Mercedes als motorleverancier in zee gaat met McLaren