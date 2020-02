Liberty: "Gesprekken over Concorde Agreement in laatste fase"

De huidige Concorde Agreements tussen de Formule 1, diens teams en de FIA lopen aan het eind van 2020 af. Eigenaar van de sport Liberty Media hamert op een herverdeling van het geld dat naar de teams toe gaat. Onder de huidige afspraken verdient Ferrari bijvoorbeeld de grootste zak geld op basis van de historie, als oudste team op de grid. CEO Chase Carey gelooft echter dat de onderhandelingen over een eerlijkere verdeling voor alle tien de teams een akkoord naderen. "We gaan de laatste fase in en hebben bepaalde elementen voor de toekomst opgelost. We hadden te maken met reglementen, de budgetlimiet en meer van dat soort onderwerpen die reeds zijn besproken. De underdog moet ook een kans hebben om te winnen, terwijl daarvoor het afgelopen seizoen maar drie teams competitief genoeg waren", zei hij volgens Bloomberg tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

Wat betreft de reglementen die door het World Motor Sport Council zijn goedgekeurd voor 2021 en verder gaf Carey toe dat er compromissen gesloten moeten worden. Het was volgens hem onvermijdelijk dat het pakket met ingrijpende wijzigingen aan de bestaande regels unanieme instemming vanuit de teams zou krijgen. "Het is logisch dat je geen eensgezinde visie zal krijgen op alles. Er waren verschillende meningen en wat je dan probeert te doen, is een eerlijk gesprek aangaan en zoveel mogelijk rekening te houden met alle standpunten om vervolgens de knoop door te hakken over wat het juiste is voor de sport. Niet alles zal iedereen bevallen, sommige dingen vinden mensen niet leuk en sommige wel. Het kostte tijd omdat het een kans is voor de teams om te discussiëren over waarom we het wel of niet met elkaar eens zijn, om goed na te denken over wat we doen en ik denk dat we daarin zijn geslaagd. We maken onszelf niet wijs dat we ervoor willen zorgen dat iedereen het eens is met elk onderdeel, dat is wat compromissen zijn."