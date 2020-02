Waarom Mercedes qua coureurs het minst klaar is voor de toekomst

Pratende over Mercedes luidt de hamvraag natuurlijk hoe lang men nog in de Formule 1 wil blijven. Verschillende media gingen wat simplistisch met de losse eindjes om en hielpen zo talloze geruchten de wereld in. De werkelijke situatie ligt echter complexer en wijst volgens Wolff op een langer verblijf van de Zilverpijlen. De Oostenrijkse teambaas durft 'met zekerheid' te zeggen dat Mercedes ook na 2020 nog van de partij is.

Dit voornemen hangt samen met het tekenen van een nieuw Concorde Agreement. Het huidige contract tussen teams en F1-eigenaren loopt immers eind 2020 af. Aangezien dergelijke contracten meestal voor meerdere jaren worden getekend, committeert Mercedes zich waarschijnlijk voor de middellange termijn. Dit betekent ook dat de kampioensformatie moet anticiperen, de kunst van het vooruitdenken dus. Op technisch vlak is men daar al volop mee bezig. Zo heeft Wolff uit de doeken gedaan dat de Mercedes-fabriek momenteel wordt uitgebreid en anders wordt ingedeeld. Hierdoor kan men straks optimaal werken aan twee auto's: de 2020-bolide en tegelijkertijd aan de creatie voor 2021, als de Formule 1 overstapt op nieuwe reglementen met nadruk op het grondeffect.

Geen kroonjuweel uit de volgende generatie

Maar ook op persoonlijk vlak moet het team de puzzelstukjes langzaam maar zeker leggen. En dan meer specifiek met de rijdersbezetting. Op dat vlak heeft Wolff vooral op middellange termijn nog stof tot nadenken. Zo liggen de twee grootste talenten van de veelbesproken 'nieuwe generatie' al langdurig vast bij de concurrentie. Red Bull Racing heeft Max Verstappen gebonden tot en met 2023, terwijl Ferrari diens kroonprins Charles Leclerc nog een jaar langer heeft weten te strikken. Juist op dat vlak dreigt Mercedes achter de feiten aan te lopen. In de generatie achter Lewis Hamilton en Sebastian Vettel heeft Mercedes namelijk geen enkele eigen kroonjuweel voor handen.

Zo heeft het merk Esteban Ocon min of meer noodgedwongen naar Renault laten vertrekken. Men kon of wilde hem in de eigen gelederen weinig soeps bieden. Of in ieder geval niet het door de Fransman zo gewenste zitje bij Mercedes. Mede hierdoor heeft het merk enkel nog George Russell achter de hand als mogelijke troonopvolger. En alhoewel de F2-kampioen van 2018 ontegenzeggelijk talent heeft, is het nog te veel link om hem de kar van het fabrieksteam te laten trekken. Hij is in zijn ontwikkeling immers nog minder ver dan pakweg Verstappen of Leclerc.

Overzicht: Wie heeft Mercedes nog in het eigen opleidingstraject?

Coureur: Meest recente klasse: In het traject sinds: George Russell F1 2017 Andrea Kimi Antonelli Karting 2018 Paul Aron Duits F4 en Italiaans F4 2019 Alex Powell Karting 2019

Het bovenstaande schema laat treffend zien dat het opleidingsteam van Mercedes van zeer bescheiden omvang is, zeker in vergelijking met dat van Red Bull en Ferrari. Nou hoeft dat op zich niet problematisch te zijn. Mercedes heeft sinds de F1-rentree in 2010 immers nooit op eigen kweek vertrouwd. Voor het eerste seizoen werden er met Michael Schumacher en Nico Rosberg al gevestigde F1-coureurs gehaald en ook het huidige rijdersduo is overgenomen van concurrenten (McLaren en Williams). Die tactiek werkt ook prima zo lang je een competitieve auto hebt en de rijdersmarkt enigszins open ligt. Dan willen coureurs immers dolgraag komen.

Alleen is die marktsituatie nu net een tikkeltje ongunstig voor het merk met de ster. Vraag een willekeurige teambaas wie hij met het oog op de toekomst wil halen en grote kans dat je ofwel Verstappen ofwel Leclerc als antwoord te horen krijgt. Juist die coureurs zijn nu onhaalbaar. Lando Norris blijft dan nog over als jongen met een grote toekomst, maar ook hij heeft een meerjarig contract op zak bij McLaren. Geruchten over een Mercedes-optie op Norris (als onderdeel van de motordeal) zijn door McLaren bovendien al ontkracht. Hierdoor is het momenteel geen sinecure om de wereldkampioen van de toekomst zo maar even van buiten te halen. Red Bull-baas Helmut Marko ziet Sebastian Vettel eventueel nog wel naar Stuttgart trekken, maar dat valt gezien diens leeftijd ook niet echt een investering in de toekomst te noemen. Buitenkansjes, zoals bij Hamilton eind 2012, doen zich met andere woorden ook al niet voor.

De ijzersterke onderhandelingspositie van Hamilton

Dit alles betekent voor de korte termijn dat Mercedes volledig op Hamilton is aangewezen. Een opvolger van de Britse veelwinnaar staat simpelweg niet klaar. Juist dit gebrek aan alternatieven maakt Hamiltons onderhandelingspositie ijzersterk. Hij lijkt dit zelf ook te weten, tenminste als we zijn exorbitante salariseisen mogen geloven. En dus wordt het spel achter de schermen nu gespeeld. Hamilton heeft daarvoor een perfecte uitgangspositie, Mercedes is op zijn beurt niet van plan om alle wensen zonder slag of stoot in te willigen. Maar als puntje bij paaltje komt, heeft Mercedes weinig keus. Een contractverlenging van Hamilton is immers de enige manier om tijd te kopen. En juist doordat Mercedes niet heeft geanticipeerd met nieuwe talenten, hangt daar nu een prijskaartje aan.

Dit 'tijd kopen' moet Mercedes overigens ook voor een zo lang mogelijke periode doen. Dit verklaart ook waarom er achter de schermen zou worden gesproken over een vierjarige deal voor Hamilton, hetgeen in eerste instantie wat vreemd in de oren klinkt. Maar enkel door Hamilton lang te binden, kan Mercedes tegenwicht bieden aan Red Bull en Ferrari, waar de beoogde kopmannen voor een vergelijkbare periode vastliggen. Daarnaast verschaft Mercedes zichzelf dan voldoende tijd om zich klaar te stomen voor de periode daarna, als men tegen die tijd althans nog zin heeft in de Formule 1. Dan zou Verstappen of Leclerc trouwens wel de overstap naar Stuttgart kunnen maken, mocht Mercedes dan nog altijd geen eigen opvolger gereed hebben.

Zo'n scenario heeft Helmut Marko voor de komende jaren in ieder geval vakkundig afgewend. De Oostenrijker zei namelijk wel degelijk te vrezen voor het verlies van zijn oogappel aan Mercedes. Marko weet namelijk zeker dat Verstappen dé beoogde opvolger van Hamilton is, mocht de samenwerking met die laatstgenoemde coureur om wat voor reden dan ook stoppen. "Dan was Max zeker de eerste geweest om te benaderen", is de Red Bull-topadviseur overtuigd. Door de vroege contractverlenging bij Red Bull is het allemaal niet zover gekomen. Marko heeft Mercedes in dat opzicht schaakmat gezet voor de komende jaren. Aan de formatie van Wolff om op een adequate manier te reageren, met Hamilton (om maar in schaakstukken te blijven) als waarschijnlijke koning. Nu er geen eigen toptalenten klaarstaan of gehaald kunnen worden, rest Mercedes immers niets anders dan flink de portemonnee te trekken. Ook naast de baan is het dus Hammertime.

