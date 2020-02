Mercedes spreekt geruchten tegen: "Blijven zeker in de Formule 1"

Motorsport.com wist eerder al te melden dat het proces achter de schermen veel complexer is dan de simplistische geruchten en dat een zogenaamde 'crunch meeting' helemaal niet op de agenda staat. Wolff voegt daar nu aan toe dat alle signalen voor een langer verblijf op groen staan. "Mercedes rijdt met zekerheid nog in de Formule 1 in 2021. Wij willen blijven, de Formule 1 heeft nut voor ons", bevestigt hij tegenover Auto, Motor und Sport.

Concorde Agreement en uitbreiding fabriek

Dit streven betekent ook meteen dat Mercedes zich hoogstwaarschijnlijk committeert aan een nieuw Concorde Agreement. De huidige commerciële contracten tussen teams en de Formule 1 lopen aan het eind van dit jaar af. Als Mercedes een nieuw contract tekent, betekent dit normaliter ook dat de Duitsers zich voor een langere periode aan de koningsklasse binden. "Maar de randvoorwaarden moeten natuurlijk goed zijn. De Formule 1 moet functioneren. Wij willen dus een Concorde Agreement waar we goed mee kunnen leven. Dat betekent overigens niet dat we er meer voor Mercedes willen uithalen. Het moet een gebalanceerd contract zijn, ook voor de kleinere teams. Uiteindelijk moeten alle teams in de Formule 1 namelijk winst kunnen boeken."

Naast de woorden van Wolff zijn er nog meer voortekenen die op een langer verblijf van de Zilverpijlen in de koningsklasse wijzen. Bijvoorbeeld het uitbreiden van de race-afdeling. De fabriek van Mercedes' F1-project wordt momenteel uitgebreid en opnieuw ingericht. Dit gebeurt vooral met het oog op 2021: de capaciteit moet daarvoor natuurlijk omhoog. F1-teams moeten in het huidige kalenderjaar immers twee auto's ontwikkelen: de 2020-bolide doorontwikkelen, terwijl ze ook al met man en macht moeten werken aan de 2021-auto. Voor dat laatstgenoemde jaar gaan de technische reglementen volledig op de schop en beginnen teams dus bijna (op het motorische deel na) weer bij nul.

Onderhandelen met Hamilton

Dan blijft de vervolgvraag hoe Mercedes het qua personele bezetting allemaal gaat vormgeven. Met Max Verstappen en Charles Leclerc liggen de twee grootste talenten van de nieuwe generatie vast voor de middellange termijn. Hierdoor is men eigenlijk nog enige tijd op Lewis Hamilton aangewezen, hetgeen zich naar verluidt vertaalt in exorbitante salariseisen. Wolff zit bij deze gesprekken aan tafel, al maakt zijn persoonlijke relatie met Hamilton dat niet bepaald makkelijk. "Dat komt doordat we in zo'n geval tegenstrijdige belangen hebben, bijvoorbeeld als het over financiën gaat", erkent de Oostenrijker. Desondanks vertrouwt hij bij wel op een goede afloop. "Lewis wil altijd in de snelste auto zitten en wij willen de beste coureur hebben."

Video: Wat kunnen we van Mercedes verwachten in 2020?