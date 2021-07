Analyse: Hamilton tekent vroeg, kan Mercedes nog om Russell heen?

Laten we beginnen met de constatering dat de contractverlenging van Hamilton goed nieuws is voor de sport als geheel. Natuurlijk roept de naam Hamilton - met name zijn sociaal of politiek geëngageerde kant - gemengde reacties op, maar een langer verblijf van de meest succesvolle coureur aller tijden kan enkel positief zijn. Des te meer doordat fans dit jaar een prachtige tweestrijd krijgen voorgeschoteld: de oude heerser tegen de beoogde kroonprins. Niet voor niets liet de Formule 1 meteen nadat de contractverlenging wereldkundig was gemaakt al weten: "Hamilton versus Verstappen confirmed for two more years." Alhoewel dat laatste nog te bezien valt doordat het technisch reglement op de schop gaat, is het wel de teneur. En als je ziet hoe wel de Formule 1 dit jaar vaart bij die strijd, dan is meer van dit positief.

De timing: titelstrijd en werken aan 2022-auto

Het brengt ons automatisch bij het vroege tekenen door Hamilton, hetgeen in schril contrast staat met begin dit jaar. De timing heeft meerdere redenen. Om te beginnen zou Hamilton nu weer een belangrijk deel van het contract terug hebben gekregen dat hij in 2017 heeft ondertekend. Dit markeert een verschil met vorig jaar toen hij vanwege de coronacrisis moest inleveren en juist dat aspect lange tijd onderwerp van gesprek is gebleken. Hamilton kan met de huidige verbintenis oogsten, ook al omdat het salarisplafond - als aanvulling op het budgetplafond - nog niet formeel is aangenomen. Zo'n voorstel hangt wel boven de markt om vanaf 2023 in te voeren, maar een klap is er nog niet opgegeven. Het maakt dat Hamilton zijn krabbel onder gunstige voorwaarden heeft gezet en dat hij - mocht de handrem er in 2023 wel op gaan - alvast geramd zit. Dat laatste geldt overigens ook voor Max Verstappen bij Red Bull.

Toto Wolff en Mercedes dragen zelf een hele andere reden aan voor de vroege afhandeling: de tegenstand van Red Bull en Verstappen. Volgens de Oostenrijkse teambaas moet alle focus op die tweestrijd liggen en vormen contractonderhandeling enkel ruis en dus afleiding. Er was Wolff bijzonder veel aan gelegen om het thema zo vroeg mogelijk de wereld uit te helpen, zodat het in de beslissende fase (wanneer dat ook moge zijn) geen rol meer speelt. "Wij waarderen de strijd die we dit jaar op de baan hebben enorm. Juist daardoor wilden we dit contract in een vroeg stadium regelen, nu hebben we geen afleiding meer van waar het echt om draait."

Dit vertelt overigens nog niet het hele verhaal. Duidelijkheid over de toekomst helpt niet alleen op het circuit. Sterker nog: wie Esteban Ocon de voorbije weken aan het werk heeft gezien, kan dat laatste zelfs betwijfelen. Maar zonder gekheid: minstens zo belangrijk is het werk dat achter de schermen plaatsvindt. Zo ligt de focus in de fabriek al volledig op 2022. Hamilton en Bottas krijgen in Silverstone upgrades 'die al langer in de pijplijn zaten', maar daarna is het gebeurd met de doorontwikkeling van de W12. De processen voor 2022 zijn al in volle gang en daarbij is het ontegenzeggelijk van meerwaarde om samen op te trekken met de coureur. Niet voor niets hebben ook McLaren en Alpine de rijders al vroeg en voor meerdere jaren vastgelegd. Volgens het eerstgenoemde team is dit vooral gedaan om 'awkward moments' te voorkomen. Als je weet wie er volgend jaar in de compleet vernieuwde auto zit, hoef je immers niets achter te houden en kun je in de ontwikkeling samen optrekken. Het is precies wat Wolff in de komende weken dan wel maanden van zijn vaandeldrager wil zien. "Nu we richting een nieuw tijdperk in de Formule 1 gaan, kunnen we ons geen betere coureur in het team wensen dan Lewis."

Tekst (over de toekomstige teamgenoot) gaat verder onder de foto:

De teamgenoot: Hamilton wil Bottas, Wolff ontkent inspraak

De tweede vraag luidt wat het Hamilton-nieuws voor de rest van het silly season betekent. Het korte antwoord is: voor twee van de Mercedes-aangedreven teams veel, daarbuiten nog weinig. Zo was Verstappen zaterdag bijzonder duidelijk toen het in gesprek met de Nederlandse pers over de nieuwe deal van Hamilton ging: "Goed voor hem, voor mij maakt het geen zak uit." Om daarna met een brede lach toe te voegen: "Ik ga nog twee jaar door en dan stoppen we er lekker mee, toch?" Dat laatste is logischerwijs met een knipoog. Verstappen heeft bij de Oostenrijkse televisie al laten weten nog 'tien à vijftien jaar' bij Red Bull te willen rijden als de auto competitief is. Hamvraag voor de Nederlander is alleen wie er volgend jaar naast hem zit.

En precies dat is ook de hamvraag bij Hamilton, eigenlijk het voornaamste aspect van dit 'silly season'. Al is het maar omdat de keuze ook grote gevolgen krijgt voor wat er bij Williams gaat gebeuren, waarbij overigens ook Nyck de Vries in de geruchtenmolen wordt genoemd. Maar first things first, het vraagstuk bij Mercedes is momenteel vrij simpel: Valtteri Bottas of George Russell. De contractverlenging van Hamilton kan in potentie als goed nieuws voor zijn Finse kompaan worden gezien. Mercedes heeft vrijdag trouwens aan Bottas gevraagd of hij akkoord kon gaan met een Hamilton-aankondiging op zaterdagochtend. De Fin had geen bezwaar en dat is op zich niet verwonderlijk. Beide teamgenoten kunnen prima met elkaar overweg en als het aan Hamilton ligt, blijft de huidige line-up ook in 2022 gehandhaafd.

"Valtteri is de beste teamgenoot die ik ooit heb gehad. En dan heb ik het niet alleen over het sportieve aspect, maar ook over alles wat bij een teamgenoot komt kijken. Hoe je binnen het team werkt en dergelijke. Ik zie eigenlijk geen reden om iets te veranderen", liet Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. Toen hij werd gevraagd naar een woordje over Russell als toekomstige teammaat luidde de veelzeggende reactie: "Waarover? Hij is momenteel niet mijn teamgenoot, dus volgens mij hoef ik daar helemaal niets over te zeggen." Het zegt alles over wie Hamilton volgend jaar wél en niet graag naast zich ziet. De contractverlenging en vooral de soepele manier waarop dat is gegaan, lijkt op het eerste oog misschien voor Bottas te spreken. Hamilton zal zijn voorkeur toch wel hebben benoemd in de gesprekken met Toto over 2022?

Alhoewel dat laatste in theorie best kan, heeft Hamilton volgens Wolff niets te zeggen over de andere kant van de Mercedes-garage. "Nee, dat is nooit onderdeel van onze onderhandelingen. We praten niet over zijn voorkeuren of de line-up. In dat opzicht ben ik een open boek naar alle rijders." Hoe dat boek verdergaat, wordt volgens Wolff in de zomerstop duidelijk (al wenste Mercedes in het recente verleden al een aankondiging te doen in Silverstone). Het lijkt een afweging tussen twee uiteenlopende belangen te worden. Enerzijds Hamilton en hem te vriend houden, anderzijds het belang van Mercedes op langere termijn. Het concern moet Russell immers wel iets aanbieden na zijn driejarige uitleenperiode bij Williams. Des te meer omdat de jonge Brit al ongeduldig wordt en zijn voormalige F2-rivaal Lando Norris wel ziet oogsten met beter materiaal. Mercedes moet hem eigenlijk promoveren om hem niet kwijt te raken, hetgeen buitengewoon pijnlijk kan blijken. In normale omstandigheden kan het merk met de ster niet langer om Russell heen, of Toto moet nog iedere nacht aan 2016 denken en vrezen voor een tweede kapitein op het schip dat in de voorbije jaren door Hamilton is bestuurd... Koning Lewis is terecht groot, maar toch niet te groot om kroonprins George buiten de deur te houden?

Video: De GP van Oostenrijk en worsteling van Mercedes in Spielberg besproken