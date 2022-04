Analyse: Heeft Red Bull het lek helemaal boven na winst in Imola?

Een achterstand van 46 punten en dan naar het hol van de leeuw. Het vooruitzicht voor Red Bull en Max Verstappen was al eens beter dan toen er koers werd gezet richting Imola. Bij Ferrari leek het daarentegen niet op te kunnen. De tifosi terug voor de thuisrace, contractnieuws bewust bewaard en natuurlijk hoge verwachtingen. "In de voorbije weekenden zijn we een paar keer verrast op circuits waarvan we dachten dat ze niet goed bij onze auto zouden passen. Deze lay-out zou beter bij ons moeten passen", liet Charles Leclerc in de Ferrari-hospitality weten.

Het vertrouwen bleek ook uit de aanpak met upgrades, of beter gezegd het gebrek daaraan bij Ferrari. Alhoewel het Autodromo Enzo e Dino Ferrari op slechts een uur rijden van Maranello ligt, besloot de Scuderia geen updates mee te nemen. Het steigerende paarde wilde geen risico nemen met een sprintrace op komst en daar leek best iets voor te zeggen. Zou het niet link zijn om nieuwe onderdelen op de auto te zetten met slechts één training voordat parc fermé van kracht was? Met goede resultaten uit de voorbije weekenden leek er ook geen noodzaak om upgrades te introduceren. Voor Red Bull lag dat anders, waardoor de keuzes van beide teams te begrijpen waren.

Niet in FIA-documenten, maar Red Bull heeft een stap gezet

In de praktijk heeft het plan van Ferrari anders uitgepakt dan gedacht en hebben twee factoren het voorbije raceweekend bepaald. Dat begint met de upgrades van Red Bull zelf. In het FIA-document stonden slechts een extra keel wing voor de vloer (zie onderstaande tweet) en een aangepaste koeling voor de achterremmen vermeld, maar laat je daar niet door foppen. Teams moeten bepaalde aero-dingen verplicht doorgeven voor de technische viewing van pers, maar proberen natuurlijk de grens op te zoeken en zoveel mogelijk dingen onder de pet te houden. Met name Red Bull doet dat, het team geeft minder prijs dan pakweg Mercedes.

Het betekent dat het uiteindelijke Red Bull-pakket omvangrijker was dan aangegeven. Zo is Red Bull erin geslaagd om wat extra downforcepunten toe te voegen en zou het de RB18 ongeveer vijf kilo lichter hebben gemaakt. In de eerste drie raceweekenden zou de Red Bull-bolide nog zo'n tien kilo zwaarder zijn geweest dan het minimumgewicht van de FIA. Het past precies bij de woorden van Marko. De Oostenrijker bevestigde tegenover deze site dat Red Bull de auto lichter had gemaakt, maar voegde daar meteen aan toe dat het team nog niet op het minimumgewicht van de FIA zat. "Maar bij weight watchers zit je ook niet in één keer op het juiste gewicht." Diezelfde Marko heeft na Australië laten weten dat tien kilo kan worden omgerekend naar zo'n tweeënhalf tot drie tienden per ronde. Wat vijf kilo waard is, valt derhalve wel in te schatten.

Balans meteen op orde, Ferrari treft Red Bull-probleem uit Melbourne

Het is gratis rondetijd en dus van groot belang. Toch is het nog belangrijker gebleken dat de upgrades meteen goed functioneerden. Door het sprintformat kon Red Bull zich geen scenario zoals in Bahrein of Australië permitteren en met de druk op de ketel is dat ook niet gebeurd. Het verdient een pluim voor het hele team. Om te beginnen moet de correlatie met de simulator hiervoor goed zijn en ten tweede de uitvoering op het circuit. Dat laatste werd er door de wisselende weersomstandigheden en regen op vrijdag niet makkelijker op, maar beide zaken bleken niet onoverkomelijk. Waar Verstappen twee weken geleden tot in de kwalificatie nog aan het zoeken was naar een goede afstelling, toonde hij zich ditmaal meteen tevreden over de balans.

Het vertaalde zich naar een bandenslijtage die aanmerkelijk beter was dan twee weken geleden. "Zoals wij in Melbourne zelf hebben ondervonden, hebben de banden dit jaar maar een bepaald window waarin ze goed functioneren. Dit weekend hebben we het voor elkaar gekregen", constateerde Christian Horner zondagavond tevreden. "We konden zien dat Charles er dit weekend meer moeite mee had, zijn voorbanden gingen er eerder aan terwijl Max het perfect kon managen." Het was in beide races terug te zien. Zaterdag kon Leclerc ongeveer vijftien ronden het tempo aan de dag leggen dat nodig was om Verstappen buiten de DRS te houden, maar daarna werd het verschil in bandendegradatie en dus race pace zichtbaar. Zondag kreeg Leclerc al vroeg de instructie om hier en daar wat te managen, waardoor hij ook die dag niet alles uit de Ferrari kon halen.

Het geeft goed aan dat Ferrari precies het probleem heeft ondervonden dat Red Bull in Australië tegenkwam: als de balans net niet helemaal klopt, krijg je anno 2022 bijzonder snel last van graining. Daar kun je in de kwalificatie of over tien ronden nog wel mee weg komen omdat het tempo van de opponent in principe te rijden is, alleen niet met dezelfde bandenslijtage. Over een volledige raceafstand wordt de prijs betaald en dat is precies wat er in Emilia-Romagna bij de Scuderia is gebeurd. Het geeft goed aan hoezeer het in F1 om details draait, maar ook hoe gevoelig de nieuwe generatie auto's is voor de aangepaste banden van Pirelli.

Wat zegt de dominantie in Imola over wat komt?

Dit alles maakt het antwoord op de vraag 'wat zegt de dominantie van Red Bull voor wat komt?' tweeledig. Aan de ene kant heeft Red Bull echt een stap gezet in Imola. Dat geldt voor het begrip van het eigen pakket, maar bovenal voor de upgrades. Gewicht staat gelijk aan tijd en los daarvan heeft Red Bull de RB18 beter weten te maken dan voorheen. "De upgrades werkten allemaal goed en zoals gepland", liet Marko niet voor niets aan deze site weten. Zijn formatie zal er ook in de komende weken profijt van hebben, al is het onder dit nieuwe reglement een enorme ontwikkelingsstrijd en heeft de concurrentie ook al noviteiten in de pijplijn zitten. Het is met andere woorden een goede stap van Red Bull, maar zoals Marko al aangaf nog niet genoeg om voorop te blijven.

Diezelfde Marko beantwoorde de vraag wat de winst in Imola zegt voor Miami kort maar krachtig: "Niks!" Het belicht de andere kant van het verhaal en maakt het volledige antwoord zoals gezegd tweeledig. Marko heeft in zekere zin gelijk doordat het beeld van Ferrari zwaar vertekend is. De Scuderia kreeg de balans voor eigen volk niet voor elkaar en leek daardoor veel slechter dan dat ze daadwerkelijk zijn. Gevraagd door Motorsport.com zei Verstappen in de persconferentie dan ook terecht: "Ferrari was op zaterdag nog steeds erg snel. In het begin liep Charles bij mij weg. Hij had alleen meer graining, maar dat kan in Miami weer heel anders zijn. Ze zijn echt nog steeds wel snel."

Daar komt bij dat Red Bull geen garantie heeft de balans in Miami, voor iedereen onbekend terrein, weer naar wens te krijgen. Niet voor niets zei de wereldkampioen dat het ook voor zijn team nog steeds hit-and-miss is met de afstelling. Het vinden van een fatsoenlijke balans maakt dermate veel verschil dat ieder raceweekend een vraagteken blijft en juist dat maakt het spelletje momenteel zo leuk. Of zoals Verstappen aangaf: "De uitvoering helemaal goed voor elkaar krijgen, is soms belangrijker dan nieuwe onderdelen op de auto brengen." Slotsom is dan ook: ja, Red Bull heeft absoluut een stap in de goede richting gezet met de upgrades voor Imola, maar nee, dat geeft nog geen garanties voor wat komt. Een iets mindere uitvoering en de kaarten zijn in The States weer heel anders geschud...

F1-update: Topdag Verstappen in Imola, sof voor Ferrari en Hamilton