Red Bull bevestigt: Auto lichter, maar nog boven minimumgewicht FIA

Red Bull had zich niet meer kunnen wensen in de Italiaanse heuvels. Max Verstappen behaalde de maximale score van 34 punten en Ferrari beleefde voor de eigen tifosi juist een zondag om snel te vergeten. Het maakt dat Verstappen zijn achterstand in het WK bijna heeft gehalveerd en dat Red Bull bij de constructeurs ook weer een aardig woordje meespreekt. Het is een welkome opsteker, zo concludeert ook Marko voor de Red Bull-hospitality: "Dit is heel belangrijk voor onze moreel en we hebben nu ook bewezen dat we absoluut een competitief pakket hebben voor dit jaar."

Dat pakket is in Italië nog een stukje competitiever gebleken dan ervoor. Sterker nog: de eerste één-twee sinds Maleisië 2016 is behaald. Sergio Perez moest daar nog even voor knokken met Charles Leclerc, maar Marko heeft zich geen moment zorgen gemaakt. "De banden van Leclerc waren eraan voor die tweede stop. Wij hebben dat in de gaten gehouden en zagen dat hij niet langer door kon, hij viel steeds verder terug. Met Perez hebben we gewoon gereageerd. Hij kon steeds leveren als het moest." Nadien ging Leclerc zelf de fout in, hetgeen de zondag voor Marko nog net iets beter heeft gemaakt. "We moeten Ferrari onder druk zetten en als je druk zet, kan zoiets godzijdank gebeuren."

Updates werken precies zoals gehoopt

Vraag is natuurlijk hoe de ommekeer te verklaren valt. Het antwoord op die vraag is tweeledig, om te beginnen werken de upgrades precies zoals Red Bull vooraf had gehoopt. "De updates hebben allemaal goed gewerkt." Gevraagd door Motorsport.com hoe belangrijk gewichtsbesparing daarbij is, reageert Marko: "De auto is inderdaad lichter geworden, maar op dat vlak hebben we nog steeds wel stappen te zetten. We zitten nog altijd boven het minimumgewicht van de FIA, maar dat is ook logisch. Bij weight watchers zit je ook niet in één keer op het juiste gewicht." Dat minimumgewicht is voor 2022 vastgesteld op 795 kilo en Red Bull zat er voor Imola zo'n tien kilogram boven.

Tweede factor is dat Red Bull het eigen pakket beter begrijpt, in ieder geval op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Wij hebben de banden dit weekend in de juiste window gekregen en de uitvoering, ook met de balans, hadden we nu veel beter voor elkaar dan in Australië. Wat bij ons verkeerd ging in Melbourne, ging dit weekend verkeerd bij Ferrari." De woorden geven goed aan hoe gevoelig deze auto's zijn en hoe immens belangrijk een goede balans in de auto is voor de bandenslijtage. Het maakt deze tweede factor minstens zo belangrijk als de eerste, concludeerde Verstappen ook al in de persconferentie. "Soms is dat nog belangrijker dan het brengen van nieuwe onderdelen. Dit weekend hadden we veel dingen beter onder controle dan in Australië."

F1-update: De GP in Imola, de kracht van Red Bull en de domper voor Ferrari geanalyseerd