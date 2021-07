Waarom de crash van Verstappen ook achter de schermen pijn doet

Toen Verstappen in die bloedsnelle rechterknik het linker voorwiel van Lewis Hamilton zijn RB16B voelde raken en met hoge snelheid richting de bandenstapel werd gestuurd, luidde de hamvraag: hoe is het met zijn fysieke gesteldheid? Verstappen kon de plek des onheils na een klap van 51G zelf verlaten en een scan in het ziekenhuis leerde dat er geen breuken zijn. Wel voelde de Nederlander zich 'licht in het hoofd', kampt hij met een pijnlijke schouder en heeft hij blauwe plekken aan de crash overgehouden. Het is gezien alle beelden en het kermen van de pijn via de boordradio nog een geluk bij een ernstig ongeluk. Ernstig is ook de schade die Verstappen in het WK heeft opgelopen. Van de 33 punten voorsprong zijn er nog 'maar' 8 stuks over. Al met al een kostbare zondagmiddag.

Vervelend voor de financiële balanceeract

Die laatste woorden zijn ook in de meest letterlijke zin van toepassing. Een kostenindicatie heeft Red Bull Racing formeel nog niet afgegeven - voor dat definitieve beeld is het ook nog tamelijk vroeg - maar het plaatje laat zich eigenlijk wel raden. Des te meer als we even terugdenken aan de bewogen race in Imola. George Russell kwam daar hard in aanraking met Valtteri Bottas. Mercedes liet toen aan Motorsport.com weten dat de kostenpost bij de auto van laatstgenoemde op 1.4 miljoen dollar moet worden geschat. Wie de auto van Verstappen - of wat daar nog van over is - eens bekijkt, zal snappen dat het bonnetje van Red Bull niet heel veel goedkoper kan uitvallen. De eerste schattingen gaan naar verluidt uit van 750.000 euro schade aan de auto van Verstappen - omgerekend 885.000 dollar - maar dat bedrag kan nog oplopen.

Waar topteams daar in de voorbije jaren niet bovenmatig om maalden, is de realiteit anno 2021 heel anders. Teams hebben namelijk met een budgetplafond te maken. Dit jaar zijn de maximale uitgaven vastgesteld op 145 miljoen dollar. Daarvan moeten teams niet alleen de auto's van dit jaar runnen en doorontwikkelen, maar ook de compleet nieuwe auto voor volgend jaar ontwikkelen. Voor topteams die in de voorbije jaren met een veelvoud van het genoemde bedrag hebben gewerkt, is dat een behoorlijke legpuzzel. Niet voor niets heeft Toto Wolff begin dit jaar aan de pers laten weten: "Het is echt lastig om aan het eind van de rit onder dat budgetplafond uit te komen. En als dat eenmaal lukt, dan praat ik echt niet meer over een marge van honderdduizenden dollars, maar in het beste geval van tienduizenden dollars."

Doordat de marges zo klein zijn hebben veel teams - Mercedes, Red Bull en Ferrari voorop - moeten schuiven in het personeelsbestand. Werknemers zijn indien mogelijk ondergebracht in non-F1 projecten, al is er ook onvermijdelijk afscheid genomen van bepaalde teamleden. "Het was erg zwaar om afscheid te moeten van mensen die al 25 jaar bij ons hadden gewerkt. Maar we moesten wel inkrimpen, we hadden echt geen keus", voegt Christian Horner toe. Bij de productie van onderdelen proberen teams eveneens rekening te houden met het financiële zwaard van Damocles dat boven de hoofden hangt. Er wordt volgens de verantwoordelijken veel minder en vooral veel minder op voorraad geproduceerd. Zo willen teams voorkomen dat ze na de GP van Abu Dhabi nog tien ongebruikte voorvleugels of delen van de ophanging op een plank hebben liggen. Iedere euro, dollar of pond wordt minimaal drie keer omgedraaid om er zeker van te zijn dat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden besteed.

De Formule 1 is zodoende kiezen in schaarste geworden. Iedere euro die naar de auto van dit jaar gaat, kan immers niet naar die met het grondeffect. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Het is de voornaamste reden van Mercedes heeft gezegd dat de upgrades van Silverstone de laatste noviteiten voor de W12 zijn. Red Bull wil en zal langer doorontwikkelen, maar dat maakt de balanceeract op financieel vlak nog lastiger. Het spreekt voor zich dat een crash van ruim een miljoen dollar aan kosten implicaties heeft. Zo heeft Mercedes-man Andrew Shovlin na de crash van Bottas al aangegeven: "Het budgetplafond is een belangrijke factor in dergelijke crashes. Het geld voor de schade moet toch ergens vandaan komen. Zo'n ongeval betekent dus dat er minder geld voor de doorontwikkeling is." Red Bull zit door de zware klap in Silverstone in hetzelfde schuitje. Het team heeft overigens nog wel een ton gekregen na het uitvallen van Sergio Perez in de sprintrace - dat hoort bij de financiële regeling tussen teams en F1 over sprintraces - maar dat staat natuurlijk in geen verhouding tot de schade van zondag.

Honda-motor nog bruikbaar in restant van seizoen?

Het maakt dat de financiële mannen van Red Bull de rekenmachines er maar weer bij moeten pakken en dat ze de initiële plannen kritisch tegen het licht moeten houden. Extra factor is nog dat momenteel onduidelijk is hoe de Honda-motor er precies aan toe is. Honda stuurt het exemplaar terug naar Japan om in kaart te brengen in hoeverre de krachtbron nog bruikbaar is voor de rest van het seizoen. "Toen ik de beelden zag van de auto die werd opgetild, dacht ik in eerste instantie dat er heel veel schade aan de motor was. Maar de schade lijkt nu toch iets minder te zijn dan in eerste instantie gedacht. De daadwerkelijke schade kan echter niet goed worden bepaald als de motor nog in de auto zit. We willen de motor daarom graag terugsturen naar Sakura voordat we een definitief besluit nemen”, aldus Toyoharu Tanabe.

Het kan zijn dat enkele of in het beste geval alle componenten terug in de pool kunnen en (op vrijdag) te gebruiken zijn. Maar een extra streep door de rekening valt zeker niet uit te sluiten. Als één van de zes hoofdcomponenten niet bruikbaar blijkt, dan is er namelijk een onderdeel afgeschreven dat nog niet de volledige levensduur is meegegaan. Dit maakt kostentechnisch niet veel uit doordat motorische kosten (nog) niet onder het budgetplafond vallen, maar het is wel link met het oog op een eventuele gridstraf. Verstappen moet dan immers eerder dan gewenst naar nieuwe componenten grijpen en dat kan aan het eind van het seizoen kostbaar blijken: in een spannende titelstrijd is een gridstraf bijzonder ongewenst. Naast de voor de hand liggende elementen is de crash dus nog op twee andere manieren pijnlijk: de extra kosten hebben impact op de financiële plannen, terwijl een beschadigde motor die planning aan de kant van Honda een knauw geeft. Tegen beide aspecten kan Red Bull niets beginnen en eigenlijk geen verhaal halen. Het is de vervelende bijvangst van een toch al verloren zondag.

