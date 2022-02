Alpine rijdt met roze livery in eerste twee Grands Prix van 2022

Het F1-team onthulde maandagavond de nieuwe Alpine A522 met een blauwe livery en roze accenten. De roze kleur is te zien op de voorvleugel, sidepods en achtervleugel. De kleur verwijst naar de nieuwe samenwerking met titelsponsor BWT. Het waterbedrijf is geen onbekende sponsor in de Formule 1. Voorheen waren de logo's van BWT te zien op de wagens van Aston Martin, Racing Point en Force India, maar voor komend seizoen heeft BWT de overstap gemaakt naar het team uit Enstone.

Hoewel Alpine in 2022 vasthoudt aan de klassieke blauwe kleur, rijdt het de eerste twee Grands Prix van het seizoen met een nagenoeg roze livery. Het team heeft besloten de kleurstelling voor Bahrein en Saudi-Arabië om te draaien, waardoor de blauwe kleur alleen op de achterzijde van de A522 te vinden is. Het wijkt niet veel af van het ontwerp dat Force India en Racing Point gebruikten toen het BWT als titelsponsor had vanaf 2017 tot en met 2020.

"Mijn grote droom is om alles in het roze te doen", vertelde BWT-baas Andreas Weissenbacher tijdens de launch van de nieuwe A522. "In het roze glanst het meer. Alpine heeft het mogelijk gemaakt. Het is een ontroerend moment voor mij. Nogmaals bedankt. Jullie hebben mijn hart geraakt. Het is veel meer dan een kleur. Roze staat voor een grote missie om elke dag de wereld een beetje beter te maken."

Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon verschenen bij de lancering in nieuwe blauwe en roze overalls, wat aangeeft dat de nieuwe kleur een belangrijk onderdeel van de nieuwe identiteit van Alpine wordt. Ocon reed eerder voor Force India toen BWT titelsponsor van het team was, terwijl nieuwbakken teambaas Otmar Szafnauer tijdens de samenwerking met BWT de leiding had over de renstal uit Silverstone.

De nieuwe Alpine A522 wordt dinsdag op het Spaanse circuit nabij Barcelona onderworpen aan een shakedown in het kader van een filmdag, waarna het zich woensdag opmaakt voor de eerste F1-test.

Bekijk de nieuwe F1-auto vanuit elke hoek: Foto's: Leer de Alpine A522 voor F1-seizoen 2022 beter kennen