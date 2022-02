Alpine toont Formule 1-auto voor 2022 met roze en blauwe livery

Twee dagen voor de start van de eerste F1-test in Barcelona heeft Alpine de auto voorgesteld waarmee Fernando Alonso en Esteban Ocon dit jaar zullen racen. De A522 is de tweede Formule 1-auto uit Enstone die de naam Alpine draagt, nadat het oude team van Renault voor het seizoen 2021 van naam veranderde. Met de nieuwe auto hoopt de renstal weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel te zijn gekomen: het weer kunnen meestrijden voor de wereldtitel. Vorig jaar liet Alpine AlphaTauri nipt achter zich voor de vijfde plek bij de constructeurs, mede dankzij de verrassende overwinning van Esteban Ocon in Hongarije en ijzersterke derde plek van de teruggekeerde Fernando Alonso in Qatar.

De A522 is dus voorzien van een compleet ander kleurenschema dan waarmee vorig jaar gereden werd. Het roze van waterbedrijf BWT heeft een plek gekregen op de voorvleugel, sidepods én achtervleugel. Alpine rijdt de eerste twee Grands Prix van het seizoen echter met een nagenoeg compleet roze livery, om de komst van titelpartner BWT te vieren. De getoonde auto laat verder zien dat er gekozen is voor een push rod-voorwielophanging en een pull rod-achterwielophanging. De wagen heeft een relatieve hoge neus ten opzichte van de voorvleugel en de luchtinlaten bij de sidepods zijn vrij nauw geworden, waarbij een reeks sleuven, die ook bij enkele andere teams te zien is, voor extra koeling dient te zorgen.

In 2022 komt Alpine met een ongewijzigd rijderspaar aan de start. Alonso gaf vorig jaar verschillende malen aan dat 2021 slechts als opwarmertje diende voor 2022, wanneer de introductie van een nieuwe set technische regels voor een reset kan zorgen in de sport. De Spanjaard, die vorig jaar net iets meer punten wist op te halen dan zijn Franse teamgenoot, begint aan zijn achttiende seizoen in de Formule 1 en is met zijn veertig jaar de oudste coureur op de grid, nu Kimi Raikkonen er niet meer bij is. Ocon staat aan de vooravond van zijn vijfde volledige jaar in de koningsklasse en mag daarmee inmiddels ook als ervaren kracht worden aangemerkt.

De nagenoeg roze livery van de Alpine A522 voor de eerste twee Grands Prix Foto: Alpine

Grote veranderingen bij Alpine

Op het rijdersvlak mag er dan continuïteit zijn, in de teamleiding zijn er recentelijk enkele grote veranderingen geweest. Otmar Szafnauer werd vorige week bevestigd als teambaas, nadat in januari zijn vertrek bij Aston Martin formeel bekend was gemaakt. Zijn overstap hing al even in de lucht. Tegelijk met de komst van Szafnauer kondigde Alpine aan Bruno Famin als executive director te hebben aangesteld voor de motorenafdeling in Viry-Châtillon. De Fransman had eerder een hoge functie bij de FIA en was lange tijd verantwoordelijk voor het uiterst succesvolle endurance-programma van Peugeot. De rol van teambaas werd vorig jaar nog gedeeld door Marcin Budkowski, die begin dit jaar bij het team vertrokken is, en voormalig Suzuki MotoGP-man Davide Brivio. Laatstgenoemde blijft in dienst bij Alpine, maar zal zich minder met het Formule 1-team bemoeien. De Italiaan gaat vooral kijken welke andere race-activiteiten mogelijk nog interessant kunnen zijn voor Alpine om aan deel te nemen.

Aan het hoofd van de organisatie staat nog steeds CEO Laurent Rossi. “We hebben meerdere ambities”, zegt Rossi over de doelen voor aankomend seizoen. “Vijfde is het minimale waar we op moeten mikken na wat we vorig seizoen hebben bereikt. Tot dusver hebben we steeds onze doelstellingen gehaald en we zijn tevreden over de progressie die we tot dusver hebben geboekt, maar we moeten ook realistisch zijn over het feit dat alles dit jaar nog één groot vraagteken is. Voordat we allemaal de baan opgaan, weten we niet waar we staan. Daarbij moeten we echter in gedachten houden dat het niet gaat om waar we starten, maar om waar we finishen. Het zal er dit jaar om draaien dat je continu vooruitgang laat zien, terwijl je in operationeel opzicht alles uitstekend voor elkaar hebt.”

De A522 ondergaat dinsdag een shakedown op het circuit van Barcelona, waar woensdag een driedaagse test begint in voorbereiding op het komende F1-seizoen.

Video: De nieuwe A522 van het Alpine Formule 1-team