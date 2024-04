Na een dramatische seizoensstart heeft het Formule 1-team van Alpine voor de Grand Prix van Japan de eerste updates op de planning staan. Na drie races staat de Franse renstal nog op nul punten en met de nieuwe onderdelen moeten punten dichterbij komen. "We liggen op schema met ons ontwikkelingsplan voor 2024. Het zijn geen grote updates, maar het was voor ons erg belangrijk om ze zo vroeg mogelijk te brengen. Daarmee kunnen we het potentieel van de auto benutten en ons pakket beter begrijpen", vertelt de Fransman in zijn voorbeschouwing voor de race op Suzuka.

Suzuka staat bij veel coureurs hoog op het lijstje met favoriete circuits, zo ook bij Esteban Ocon. De Normandiër kijkt uit naar het weekend. "Er is zoveel waar je van kan houden, vooral de eerste sector. Die is heel snel en heeft een mooie flow. Je kan daar geen moment even op adem komen", vertelt de Franse coureur. "De ene bocht volgt op de ander en als je een apex mist dan vergooi je de hele ronde. Het niveau van nauwkeurigheid die je moet nastreven - vooral in de kwalificatie - geeft je extra voldoening [als dat lukt]. Het is een echt old school circuit, waar elke fout afgestraft wordt en met een rijke historie. In combinatie met de fans is het een circuit wat er voor mij uit springt."

Ook teamgenoot Pierre Gasly kijkt reikhalzend uit naar de race op het circuit van Suzuka. "Het is een snel circuit, met uitdagende bochtencombinaties. Dat zorgt ook voor inhaalkansen, waardoor het racen hier over het algemeen vrij goed is", vertelt de andere Franse rijder binnen Alpine. "Japan heeft ook altijd een speciaal plekje in mijn hart, want ik heb hier in mijn Super Formula-tijd [in 2017] veel gereden. De fans zijn geweldig, zo warm en enorm beleefd. Dat maakt dit evenement heel speciaal."

Gasly is op het circuit vooral benieuwd of de updates de uitwerking hebben die hij verwacht. "Ik kijk er naar uit om ze op vrijdag even goed te testen, voordat we de rest van het weekend er mee door gaan", vertelt de 28-jarige coureur.