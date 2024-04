Het Formule 1-team van Haas is boven verwachting begonnen aan het seizoen. Na drie races staan er al vier punten op de borden, meer dan teambaas Ayao Komatsu vooraf had verwacht. Of die goede vorm in Japan doorgetrokken kan worden, valt volgens de topman nog te bezien. "We zagen in de snelle bochten in Bahrein, in de snelle eerste sector in Jeddah en in Melbourne dat onze auto daar nog niet op niveau is. Sector 1 op Suzuka gaat voor ons dus een echte uitdaging worden", vertelt de Japanner.

Komatsu denkt dat Haas vooral voor de kwalificatie op Suzuka iets moet vinden, want inhalen is volgens hem lastig. "Het gaat lastig voor ons worden [om goed te kwalificeren], maar we hebben wat ideeën. We gaan op vrijdag wat experimenteren, waarmee we hopen dat we op dat gebied beter worden", onthult de teambaas, die voor de race op zondag meer vertrouwen heeft. "Als we naar de race pace kijken, dan verwacht ik - net als in Melbourne - dat die beter is dan de kwalificatiesnelheid. We moeten goed nadenken over onze strategie. Als we een goede strategie hebben, dan moeten we daar gebruik van maken."

Waar Komatsu vooral denkt aan een goede strategie, verwacht Nico Hülkenberg dat bandenmanagement een doorslaggevende rol gaat spelen. "Dit kan wel eens de eerste keer zijn dat we naar een circuit gaan met een hoge bandenslijtage. Het gaat voor ons interessant zijn om te zien waar we staan", vertelt de Duitser. "Het is een uitdagend circuit en historisch gezien slijten de banden sneller. We moeten hier van leren en die lessen de rest van het seizoen meenemen."

Kevin Magnussen is terughoudend om zijn verwachting uit te spreken. Hij verwacht in ieder geval niet dat het een eenvoudige opgave wordt. "Op papier past Suzuka niet zo goed bij ons, maar we hebben wel een betere basis dan de afgelopen jaren", verklaart de Deen in de voorbeschouwing op het weekend in Japan. "Hopelijk kunnen we een goede race laten zien, zelfs als we slecht kwalificeren. Dat hoop ik."