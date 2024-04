Mercedes hoopt op resultaat tijdens F1-race Japan: "Echte test"

Na drie Formule 1-races in 2024 staat Mercedes teleurstellend vijfde in het constructeurskampioenschap. Ferrari, Red Bull, McLaren en Aston Martin hebben meer punten gescoord en dat is voor een team van het kaliber van Mercedes onvoldoende. Voor de volgende race in Suzuka is er meer hoop, al verwachten ze ook geen eenvoudige race. "Het is een baan met veel snelle bochten en er zijn langzamere hairpins, dus dat gaat een serieuze test voor de auto worden", vertelt technisch directeur James Allison.

De W15 heeft veel moeite met snelle bochten, iets waar Allison zich bewust van is. Tegelijkertijd heeft hij wel een idee hoe die problemen ontstaan. "De bandentemperatuur en de balans tussen de snelle en langzame bochten zijn voor ons problematisch", vertelt de Engelsman. "We hopen in de simulaties dingen te ontdekken waarmee we dat kunnen verbeteren."

Het team hoopt samen met de coureurs tot een goede afstelling te komen voor de race in Japan. George Russell heeft daar zijn eerste bijdrage aan geleverd. "Hij heeft al veel [in de week na Australië] in de sim gezeten. Dat helpt ons om de weg naar een goede afstelling te vinden", zegt Allison daarover. "Als we dat hebben, dan gaan we aan de slag met ons programma voor Suzuka. We willen zo efficiënt mogelijk met de beperkte tijd omgaan. We willen genoeg tijd hebben om de banden op een stabiele temperatuur te krijgen. We willen een auto die niet alleen goed is over een ronde, maar ook een die stabiel genoeg is voor een hele race."

Volgens Allison betekent een goed weekend in Suzuka veel voor de rest van het seizoen. "We hopen in Japan beter te zijn, zodat we met vertrouwen af kunnen reizen naar China. Daar is een sprintrace, dus er is minder tijd om te trainen", vertelt de technische topman. "We willen daar zekerder weten dat we op de goede weg zijn. Als dat zo is, dan duwt het ons hopelijk ook in de goede richting. Het geeft ons dan ook vertrouwen voor de volgende races."