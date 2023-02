AlphaTauri trok zaterdag in New York het doek van de nieuwe wagen. Althans, het team had de wagen van vorig jaar meegenomen naar Lincoln Center in Manhattan. Daar werd de nieuwe livery gepresenteerd terwijl het team online alvast wat renders prijsgaf van de nieuwe auto. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda gaan komende week voor het eerst de baan op met de nieuwe AT04 als er een filmdag op het programma staat in Misano.

Als opvolger van teamleider Pierre Gasly heeft De Vries grote schoenen te vullen, is de algehele consensus in de Formule 1. Teambaas Franz Tost twijfelt niet dat de coureur uit Uitwellingerga een belangrijke rol gaat vervullen. “Hij heeft ontzettend veel ervaring, hij heeft races en kampioenschappen gewonnen in de klassen waar hij in reed”, zegt Tost na de presentatie. “Ik ben er vrij zeker van dat hij vroeg in het seizoen goede resultaten kan scoren en punten kan halen voor dit team.”

Terwijl Tsunoda zich flink moet verbeteren om het niveau naar een hoger niveau te tillen, denkt Tost dat De Vries daar weinig moeite mee zal hebben. “Hij is technisch erg begaafd en is geconcentreerd. Toen hij eind vorig jaar in Abu Dhabi met onze auto onderweg was, gaf hij de engineers al hele goed technische feedback. Ik denk dat hij de nieuwe auto vrijwel meteen zal begrijpen.”

De ervaring die De Vries vorig jaar opdeed bij Mercedes, Williams en Aston Martin zal hem daarbij helpen. “Hij past zich snel aan en zijn feedback is nuttig, hij begrijpt de technische uitdagingen die horen bij een Formule 1-wagen heel goed. Ik geloof dat hij een van de meest bedreven coureurs is qua technisch inzicht in de auto.”

Video: Onze terugblik op de presentatie van AlphaTauri