De reeks met teampresentaties in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2023 is inmiddels halverwege. De afgelopen twee weken lieten Haas F1 Team, Red Bull Racing en Williams al kleurstelling voor het nieuwe seizoen zien, waarna Alfa Romeo als eerste team meteen ook de nieuwe auto voor 2023 onthulde. De tweede week met teampresentaties werd zaterdagavond vervolgens afgesloten door AlphaTauri. De nieuwe AT04 werd nog niet voorgesteld tijdens het evenement in New York, waar AlphaTauri ook de herfst- en wintercollectie voor 2023-2024 presenteerde, maar wel werd de livery voor het aankomende F1-seizoen voor het eerst aan het grote publiek getoond.

Het is voor Nyck de Vries in ieder geval een bijzondere livery, want dit is de kleurstelling waarin de Nederlander zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse gaat afwerken. De Formule 2-kampioen van 2019 en Formule E-wereldkampioen van 2020-2021 debuteerde afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van Italië al voor Williams. Als vervanger van Alexander Albon scoorde hij direct twee punten door als negende te eindigen. Met die prestatie reed hij zich definitief in de kijker van Red Bull, dat een vervanger zocht voor de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly. De Vries neemt in 2023 dus de plek van de Fransman in bij AlphaTauri, waar hij aan de zijde van Yuki Tsunoda komt te rijden. De 23-jarige Japanner begint in Bahrein aan zijn derde seizoen in F1 en er wordt van hem verwacht dat hij opnieuw een grote stap zet in zijn ontwikkeling.

Na de onthulling van de kleurstelling voor de AlphaTauri AT04 is van de helft van de F1-teams bekend in welke kleuren zij rijden in 2023. De resterende vijf teampresentaties vinden allemaal in de komende week plaats, te beginnen met een dubbele afspraak op maandag. Vanaf 18.00 uur is het de beurt aan McLaren om het team voor het aankomende seizoen voor te stellen. Slechts twee uur later gaat de aandacht alweer naar Aston Martin, bij wie duidelijk is dat de AMR23 én de livery voor het nieuwe seizoen worden gepresenteerd. In de daaropvolgende dagen onthullen ook Ferrari, Mercedes en Alpine hun nieuwe F1-bolide voor 2023.

AlphaTauri AT04 1 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 2 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 3 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 4 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 5 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 6 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 7 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 8 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 9 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 10 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 11 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 12 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 13 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 14 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 15 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 16 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 17 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 18 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 19 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 20 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 21 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 22 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT04 23 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool AlphaTauri 04 24 / 24 Foto door: AlphaTauri