AlphaTauri en Aston Martin sterkste in pits tijdens GP Japan

De afgelopen vier jaar stond er al geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing, want in alle vier seizoenen ging het team aan de haal met de eindzege in de Fastest Pitstop Award. Ook dit jaar gaat de in Milton Keynes gevestigde renstal weer fier aan kop in het klassement, maar tijdens de Grand Prix van Japan is men er niet in geslaagd om de snelste pitstop van de dag af te leveren. De beste bandenwissel van Red Bull werd uitgevoerd in ronde 7, toen Max Verstappen in 2,75 seconden van vier nieuwe intermediates werd voorzien. Dat is goed voor de zesde plek in de daguitslag.

De snelste pitstops van de dag werden echter uitgevoerd door AlphaTauri en Aston Martin. AlphaTauri haalde de meeste punten binnen voor het klassement door Pierre Gasly in ronde 19 in 2,45 seconden van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee was het Italiaanse team precies 0,01 en 0,03 seconde sneller dan de pitstops van Lance Stroll in respectievelijk ronde 19 en ronde 7. Achter de twee rappe Aston Martin-stops staat AlphaTauri weer op P4, want de bandenwissel van Yuki Tsunoda in ronde 20 duurde maar 2,52 seconden. Op de vijfde positie volgt de eerste pitstop van Alpine-coureur Fernando Alonso.

In het klassement voor de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull de voorsprong op naaste achtervolger McLaren weer iets uitgebreid. Met 460 punten heeft de renstal er 135 meer dan het Britse team en dat betekent dat de eindzege tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kan worden veiliggesteld. Als McLaren de strijd in leven wil houden, moet het op Circuit of the Americas minimaal zes punten inlopen op Red Bull.

De vijf snelste pitstops van de GP van Japan

Team Coureur Tijd Ronde 1 AlphaTauri Pierre Gasly 2,45 seconden 19 2 Aston Martin Lance Stroll 2,46 seconden 19 3 Aston Martin Lance Stroll 2,48 seconden 7 4 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,52 seconden 20 5 Alpine Fernando Alonso 2,55 seconden 8