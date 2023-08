Misschien wel de grootste tegenvaller van het de eerste seizoenshelft is het team van Ferrari. De Italiaanse renstal had zich ten doel gesteld om Red Bull aan te vallen. Dat lukt totaal niet, niet alleen de Oostenrijkse renstal, maar ook Aston Martin en Mercedes hebben meer punten gescoord. Het lukt de Scuderia niet om consistent om de bovenste plekken mee te doen, waardoor echt aanhaken in de strijd om plek twee bij de constructeurs er voorlopig niet in zit.

Viaplay-analisten Kees van de Grint en Allard Kalff hadden ook meer verwacht van het Italiaanse team, en zeker van coureur Charles Leclerc. De Monegask zit langer dan teamgenoot Carlos Sainz bij het team en wordt door de meeste kenners hoog ingeschat. Bij het Viaplay-programma In de Slipstream lieten Van de Grint en Kalff zich kritisch uit over de kwaliteiten van de Ferrari-coureur. "Hij maakt te veel fouten", vertelt Van de Grint. "Dat is natuurlijk al een probleem. Hij is geen persoonlijkheid, geen teamleider. Dat valt me tegen, ik ben wel eens met hem bij een veiligheidsseminar geweest. Toen was hij nog jonger en nog Sauber-rijder. Toen dacht ik, dat is een kerel, daar kun je een presentatie mee doen." Volgens de voormalig ingenieur van Bridgestone moet Leclerc meer op Red Bull-coureur Max Verstappen gaan lijken: "Hij slaat met zijn vuist op tafel. Hij roept, ik wil winnen en we doen het zo. [Leclerc] is teamleider van Ferrari hè, die horen niet voor deze plekken te vechten."

Kalff ziet dat er een andere leider in het team is: "Ik vind Sainz meer een leider dan Leclerc, ondanks dat Leclerc waarschijnlijk sneller is." Zijn 71-jarige collega haakt hierop in: "Maar dan ben je ook geen teamleider." Beide heren sluiten af met een vergelijking uit de Nederlandse politiek: "Leclerc is een soort kroonprins die geen koning gaat worden, vergelijkbaar met Klaas Dijkhoff."