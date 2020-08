Albon toont teken van leven: "Auto is nu iets voorspelbaarder"

Op de langste omloop van de Formule 1-kalender werd Albon op een halve seconde gezet door zijn teamgenoot. Een achterstand die hem de mooiste plek van de derde startrij heeft opgeleverd. Hij zal op zondag pal achter Verstappen staan op de grid. Het is een aardige uitgangspositie voor de 24-jarige coureur die zich in België wil revancheren voor wat hijzelf nog steeds een 'teleurstellende' race in Spanje noemt. "Ik kan hier zeker de positieve dingen van meenemen", concludeert een opgetogen Albon na afloop van de kwalificatie.

"De auto voelde vanaf de eerste vrije training al beter aan. Vanaf dat moment hebben we steeds verder verbeteringen doorgevoerd, het voelde in ieder geval niet alsof we nog grote dingen moesten rechtzetten. Het was een kwestie van finetunen en deze kwalificatie paste bij dat beeld", zo analyseert Albon tegenover onder meer Motorsport.com. "De auto was, voor mij althans, net iets beter te besturen. Vanaf het ingaan van de bocht tot 'mid-corner' is de flow beter. Ik heb nu meer vertrouwen in de auto vergeleken met de voorbije raceweekenden."

Albon benadrukt daarbij dat de auto voorspelbaarder is geworden. "In dat opzicht hebben we een goede stap gezet. We hebben daar aan mijn kant van de pitbox ook hard aan gewerkt en het lijkt alsof we de goede richting te pakken hebben", zo vervolgt hij zijn uitleg. "Max en ik hebben samen ook veel gepraat over het hebben van een stabielere en voorspelbare auto. De nieuwe onderdelen die we hebben meegenomen lijken op bepaalde vlakken zeker te helpen."

Horner: "Hebben veel gedaan om Albon vertrouwder met RB16 te maken"

Het goede gevoel van Albon is voor teambaas Christian Horner een mooie opsteker. Volgens de Brit heeft Red Bull veel gedaan om de coureur een beter gevoel te geven. "We hebben tussen de race in Barcelona en dit weekend veel werk verricht om hem vertrouwder met de RB16 te maken, vooral met weinig brandstof aan boord. Alex heeft het tot dusver goed gedaan, de auto lijkt inderdaad meer op zijn maat." Daarnaast is het volgens Horner ook een kwestie van ervaring. "Ik denk dat het ook scheelt dat hij hier voor de tweede keer met één van onze auto's rijdt. Hij weet nu wat hij kan verwachten en zoals gezegd hebben wij de auto ook verbeterd. Alex heeft veel potentie en zijn races zijn doorgaans sterk. Hopelijk kan hij morgen iets moois laten zien vanaf een betere startplek."

