Hoe Albon het maximale uit zijn tweede kans heeft gehaald

Evenals Pierre Gasly had Alexander Albon het moeilijk als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, wat hem na het seizoen 2020 zijn plek op de Formule 1-grid kostte. Albon bleef wel lid van de Red Bull-familie en ging aan de slag in de DTM. Die stap maakte hem nog vastberadener om zich te bewijzen. Uiteindelijk verdiende hij voor het F1-seizoen 2022 een racecontract bij Williams.

Albon geeft toe dat hij nerveus was aan het begin van het afgelopen seizoen. De in Londen geboren coureur maakte echter een goede indruk en verdiende daarmee een meerjarige verbintenis bij Williams. De nervositeit heeft daarmee plaatsgemaakt voor rust. “Er heerst nu een zekere kalmte”, zegt Albon in een exclusief interview met Motorsport.com. “Van de laatste twee jaar was er één heel stressvol en in het andere jaar was ik nerveus. In aanloop naar het laatste seizoen wist ik niet wat ik ervan moest verwachten.”

Zekerheid voor de lange termijn

“Maar nu heb ik een contract voor de lange termijn, dat is misschien wel één van de prettigste gevoelens. Dat is, als ik eerlijk ben, een voorrecht in de Formule 1”, vervolgt Albon. “Ik voel me heel goed en ben trots op hoe het is gelopen. De F1 was min of meer een achtbaan voor me, die enigszins op en af ging, maar het is fijn om het gevoel te hebben dat ik nu aan het bouwen ben. Ik sta te popelen om met het team te werken aan de ontwikkeling van de wagen en aan andere zaken die je als normaal mag beschouwen, in plaats van je druk te moeten maken over je stoeltje. Het is een tweede kans, dus je weet dat je moet leveren. Er zijn niet veel mensen die een tweede kans krijgen, ik heb dat geluk wel gehad.”

Williams hoopte in 2022 door te stoten naar het middenveld, maar eindigde met de rode lantaarn. Desondanks kon Albon prima overweg met de FW44 en ontwikkelde hij zich goed. “Ik wilde me op veel verschillende gebieden focussen”, vertelt de 26-jarige coureur. Hij noemt onder meer het verbeteren van zijn snelheid in de kwalificatie, om in die sessie het maximale uit de banden te halen. “Ik wist precies wat ik wilde doen, ik moest het alleen nog doen.”

“Het ging om de kleine details”, vervolgt Albon. “Volgens mij ben ik op het punt gekomen waarop ik uitstekend presteer in de kwalificatie. Maar er is meer waarover ik heb geleerd, zoals race pace, bandenmanagement en de afstelling. Dit allemaal dankzij ervaring. Het toepassen van deze dingen heeft me denk ik echt geholpen om een betere coureur te worden dan ik in 2020 was. Ondanks een jaar eruit te zijn geweest, had ik snel het gevoel beter te rijden en te presteren dan ik deed bij Red Bull. Dat gevoel had ik misschien niet meteen vanaf de eerste race, maar wel heel snel.”

Tekst gaat verder onder foto

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Albon was verantwoordelijk voor de helft van de acht WK-punten die Williams in 2022 scoorde. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi pakte er twee, evenals Nyck de Vries. Laatstgenoemde maakte op Monza als invaller voor Albon zijn F1-debuut. Bovendien won Albon het kwalificatieduel van Latifi met 19-2 en versloeg hij zijn Canadese collega over de races met 15-4. Dat leverde hem een contractverlenging voor meerdere jaren op.

Komend seizoen ziet Albon in de persoon van debutant Logan Sargeant een nieuw gezicht naast zich in de pitbox. Williams wilde de Amerikaan eigenlijk nog een jaar in de Formule 2 laten rijpen, maar gooit hem uiteindelijk al in 2023 in het diepe. Albon is zich ervan bewust dat Sargeant en hij een sterk koppel moeten vormen om Williams vooruit te helpen. Zijn meerjarige overeenkomst geeft hem in elk geval de mogelijkheid naar het grotere plaatje te kijken, in plaats van zich elk weekend op zijn eigen carrière te moeten richten.

“Het is op bepaalde vlakken iets anders”, weet Albon. “Natuurlijk gaat het ook nog om jezelf, maar de aandacht verschuift ook meer naar de vraag: oké, wat moeten we doen om deze auto in de middenmoot te krijgen? Mijn focus lag vaak op overleven in de F1 en op mijn eigen prestaties, maar nu heb ik stabiliteit. Daardoor kan ik de aandacht verschuiven naar het vooruit helpen van dit team.”

Goed samenwerken met Sargeant

“Ik heb natuurlijk ook een nieuwe teamgenoot”, refereert Albon aan Sargeant. “Ik wil dat we samenwerken om het ontwikkelingsproces te versnellen. Om dat te doen, moet je ook de ontwikkeling van Logan op punt krijgen. Op deze manier kan hij ook feedback geven en pushen op de gebieden waar dat nodig is. Twee mensen die voor hetzelfde pushen zorgt echt voor synergie. Het leidt tot een goede dynamiek in het team, waar je allemaal voor hetzelfde pusht.”

Williams deed het vorig jaar vooral goed op hogesnelheidscircuits, aangezien downforce daar een minder grote rol speelt. Een goede downforce was precies wat de formatie uit Grove niet had in 2022, zo bleek ook op de minder snelle banen. Komend seizoen wil Williams constanter zijn. “Het is een lastige zaak, want met de juiste balans kan de auto veel sneller zijn”, stelt Albon. “Op sommige locaties werden we behoorlijk beperkt, maar op andere banen - zoals Brazilië en Mexico - konden we ons echt laten zien. Ik weet wat we moeten doen met de wagen, maar we moeten het nog doen. Er zijn veel verschillende afdelingen in de fabriek. Die moeten we samen de juiste kant op krijgen. Dat is het doel.”

In het bezit van een nieuwe verbintenis, die hem een zekere basis geeft bij Williams, wordt 2023 een belangrijk jaar voor Albon. Als Williams onder het bewind van de nieuwe teambaas James Vowles tekenen van verbetering toont, dan lijkt een rustige en meer ervaren Albon klaar om dat om te zetten in resultaat.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Andy Hone / Motorsport Images